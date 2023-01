Federico Lombardi: “La gran contribución de Benedicto XVI ha sido mostrar la razón en la fe cristiana”

“El Papa Benedicto XVI dijo que él estaba consciente que su carisma y su potencialidad, era una presentación buena de la fe cristiana en el mundo y en la cultura de hoy. Estaba su fuerza. Él intentó utilizar esta fuerza en su pontificado y en general, en su trabajo por servir a la Iglesia y a la humanidad de joven”, con estas palabras se expresó quien fuera director de la oficina de prensa del Vaticano, Federico Lombardi, en una entrevista con Eva fernández, corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano.

Lombardi señala que Ratzinger “ha tenido una cultura muy vasta, muy grande, muy profunda, una capacidad de diálogo crítico con los interlocutores, con las personalidades de la cultura, de la filosofía, de la ciencia en el mundo de hoy. Yo pienso que verdaderamente su gran contribución es esta, mostrar la razón en la fe cristiana. La fe no es extraña a la razón, sino que va unida. En la fe, la razón se mueve por dialogar con los otros en la búsqueda de la verdad. Yo pienso que verdaderamente este dialogo fe-razón y cultura del mundo, es el gran carisma de Benedicto como teólogo y como Papa”.









“Una persona muy humilde”

“Yo nombro a Benedicto como una persona muy humilde, por mí en el diálogo con él, estaba muy presionado de su atención, de su escucha profunda, porque no es normal que una persona muy importante sea así de atenta a una persona muy menor. Con él yo me sentía en el mismo nivel por el hablar y por escuchar, él escuchaba con gran atención, es una humildad verdadera y profunda muy impresionante para mí. Es una una persona que en esta escucha, deseaba entender profundamente lo que el otro deseaba exprimir. Esto es una una carácter continuo de su actitud, el diálogo intelectual con los otros, es un esfuerzo continuo entender bien las razones de los otros, correspondía a un nivel de respeto y de profundidad real”.

Respecto a las características de Ratzinger, afirma que “fue una persona humilde, una persona coherente, que busca la verdad en profundidad, con un dinamismo, no piensa de poseer toda la verdad en un momento, más que es un camino. En este camino la persona de Jesucristo es fundamental, porque es un camino no solamente intelectual, es más un camino espiritual de razón y de amor en el mismo tiempo, y la persona de Jesucristo estaba verdaderamente central en su vida”.

Sobre la renuncia de Benedicto, Lombardi explica que fue “un paso muy importante y muy emocionante. Más el paso de un camino en el cual no tenemos que tener ningún miedo porque la existencia del Espíritu está y Benedicto ciertamente había tomado una decisión muy profunda, muy bien pensada, en un espíritu muy positivo de servicio, no de miedo, ni de huir, más de servicio, pero por el bien de la Iglesia. En este sentido por mí no fue un día difícil, estaba difícil porque era una responsabilidad de ayudar a comprender esta actitud, este evento con una perspectiva positiva. Esta fue la misma actitud en todo el tiempo que seguía con la preparación del cónclave y de la elección del sucesor”.

"La cruz de su pontificado"

Durante el pontificado de Benedicto también hubo tiempos difíciles, como la crisis por los abusos sexuales de miembros del clero. El que fuera director de la oficina de prensa del Vaticano explica que “fue la peor la Cruz del pontificado de Benedicto. Yo tenía una gran admiración por la humildad, del deseo de verdad de Benedicto y su capacidad de escucha. Él fue el primero que escuchó víctimas personalmente, en sus viajes al extranjero, cuando estaban estos problemas en el país que visitaba, y el deseo de Justicia y de establecer las normas, el derecho por garantizar la justicia por las víctimas y por los abusadores naturalmente. No tanto por corregir, más por prevenir con una buena selección de los candidatos al sacerdocio y un trabajo de formación y de prevención en la iglesia. En este sentido yo pienso que Benedicto no ha hecho todo, Francisco tenía que continuar y tenemos que continuar siempre en esta dirección por solucionar mejor los problemas”.

"Para mí fue único"

Por último destaca que “él vivía una síntesis de fe, de profundidad, de visión teológica y de la razón y de espiritualidad única. Esta síntesis que se exprime en particular en todos sus escritos, no hay particular en sus homilías, en la liturgia porque él estaba fundamental en la celebración litúrgica, en el contexto de la celebración litúrgica, el testimonio de fe, de profundidad cultural y de espiritualidad. Para mi fue único y yo pienso que es la experiencia más profunda de lo que tengo”.