José Luis Restán, tras el adiós a Francisco: "Dentro del dolor por la separación del Papa, es un momento muy alegre y esperanzado"

El presidente de Ábside Media y director editorial de COPE, José Luis Restán, ha formado parte del equipo que se ha desplazado hasta Roma para contarte, minuto a minuto, el último adiós al Papa Francisco.

Restán, que ya ha vivido varios funerales de pontífices, ha asegurado que no ha habido tantas diferencias en el de Francisco y ha destacado la figura de la Iglesia en esta nueva etapa que comienza.

"Sí que ha habido una cierta simplificación. Está este tema de que el ataúd del Papa, en vez de ser de triple material, uno de zinc, otro de plomo, otro de ciprés, es un único ataúd de madera, como el de cualquier cristiano. Sí que hay signos que haya estado a ras de tierra.

Son cosas que han subrayado que al final el Papa es el siervo de los siervos de Dios, es un pastor, es un obispo, no es un emperador, no es un monarca. Y eso es bueno. Todo lo que sea subrayar ese aspecto siempre será positivo".

Dentro de su experiencia, destaca que "ha sido una celebración hermosísima que a mí me ha recordado a las que hemos vivido anteriormente. Yo ya llevo tres, por lo menos en el ejercicio de mi profesión, la de Juan Pablo II, la de Benedicto XVI, ahora la de Francisco, y yo veo la grandísima continuidad de la historia de la Iglesia, que, por otra parte, es una continuidad que no es arqueológica, no es que está siempre ahí la pieza y no se mueve de la vitrina.

El papel del papa al frente de la iglesia

"La Iglesia es un cuerpo vivo, como vivos son los hombres que son llamados a guiarla desde la silla de Pedro, cada uno con su acento. En la Homilía del Cardenal Rey decía que Francisco conservó siempre su temperamento y su forma de guía pastoral tan singular que ya había inaugurado en Buenos Aires.

Naturalmente que sí, pero todo es para servir no a un proyecto propio, sino a servir al Evangelio y a procurar que la Iglesia se mantenga unida y viva en su testimonio para hacerlo creíble y para hacerlo llegar a un mundo que sí está en cambio, permanente, y por eso también la Iglesia tiene que cambiar en formas, en acentos, en presencias, y Francisco nos ha enseñado muchísimo sobre eso, pero yo veo eso.

Yo creo que es un momento, dentro del dolor por la separación del Papa, que siempre está, un momento muy alegre y esperanzado y confiado por ver una Iglesia que sigue siendo joven pese a todo, que sigue renovándose y que ahí está y que ahora afronta el futuro".