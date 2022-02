El reputado virólogo de Alemania, expectante ante la evolución de ómicron en Semana Santa: "Las vacunas..."

Estamos a menos de un mes para que comience el periodo de Cuaresma, tiempo de preparación para la Semana Santay la llegada de la Pascua, el tiempo litúrgico del año más importante para los cristianos.

Previsiblemente, llegaremos a marzo con la curva de contagios por covid-19 a la baja, tras más de dos semanas de constante descenso. Este martes, el Ministerio de Sanidad notificaba 43.831 nuevos positivos, lo que supone un descenso en la incidencia de 104 puntos respecto al lunes.

A medida que este descenso de contagios se vaya consolidando, algunas medidas se irán relajando. Por ejemplo el uso de las mascarillas en exteriores, que dejarán de ser obligatorias a partir de este jueves en España.

Por tanto, todo hace indicar que viviremos una Semana Santa más parecida a la de 2019 que a la de estos dos últimos años, donde las hermandades y cofradías de la geografía española no pudieron hacer estación de penitencia por las calles de los municipios.

Una situación que, como decimos, será diferente en la Semana Santa de 2022 (del 10 al 17 de abril), ya que todas las ciudades están ya preparándose para vivir la Semana de Pasión con más o menos normalidad. Es el caso de Andalucía, donde muchas cofradías han retomado los ensayos.





¿Qué ocurrirá durante la Semana Santa?

La sexta ola va quedando atrás pero... ¿qué ocurrirá en Semana Santa y posteriormente? Es una pregunta que se puede pronosticar, pero los expertos mantienen la cautela. Uno de los que se ha pronunciado al respecto ha sido el prestigioso virólogo alemán Christian Drosten.

Drosten ha mostrado cierta preocupación en las últimas horas por el estado de optimismo excesivo que muestran los gobiernos de diferentes países, lo que les lleva a relajar medidas o incluso a eliminarlas, como son los casos de Dinamarca, Suecia o Finlandia.

Ante este debate que se está produciendo en la mayor parte de los estados europeos, el virólogo alemán ha sido tajante: “Hasta pasada la Semana Santa no podemos esperar mucha protección a través de las vacunas. Debido a ello, considero un error declarar el fin de la pandemia pasada esta festividad y comenzar a flexibilizar restricciones”, ha remarcado Christian Drosten.

Pero no se ha quedado ahí el experto alemán, ya que ha advertido que las infecciones entre las personas que aún no están vacunadas podrían dispararse en Semana Santa si no se mantiene la distancia entre los contactos.





¿Está España preparada para relajar las medidas?

Un problema que podrían sufrir aquellos países donde la tasa de vacunación todavía no es lo elevada que debería como Italia, Francia o la propia Alemania, donde la tasa no supera en el mejor de los casos el 76%, mientras que en España este porcentaje sube hasta el 92%. Por tanto, y siguiendo las recomendaciones de Drosten, niestro país estaría en condición de dar un paso más hacia la normalidad, aunque sin confianzas, ya que los expertos no descartan a día de hoy la aparición de nuevas variantes covid que puedan volver a poner en jaque nuestra salud.

Cabe destacar que el 25 enero, la Organización Mundial de la Salud recomendó investigar la BA.2, una subvariante de ómicron que al menos tiene 40 mutaciones diferentes respecto a la original. Se le llama la 'ómicron silenciosa' y ya en España se están dando casos, aunque en países como Dinamarca o el Reino Unido su presencia ha aumentando mucho en los últimos días.