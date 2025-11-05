Desde el principio de la Historia de la Salvación, el Señor ha suscitado grandes Santos. Hoy celebramos los Santos Zacarías e Isabel, padres del Bautista. Forman parte del nexo entre la Antigua y al Nueva Alianza.

Es San Lucas quien nos presenta en el Evangelio de la Infancia del Señor a estos esposos como “justos ante Dios en su proceder”. Él era sacerdote del Templo, y su mujer era prima de la Virgen. Ambos habían llegado a la ancianidad sin descendencia. Y eso era considerado una maldición. Cuando Zacarías oficia, le toca el turno de entrar a hacer la ofrenda. Entonces se encuentra ante él de pie al Arcángel San Gabriel, que le anuncia el nacimiento de Juan, su hijo. Será el encargado de preparar el Camino del Señor y tendrá una consagración especial.

Sin embargo, no da crédito al Mensaje y queda mudo hasta el nacimiento del niño. Cuando éste se produce, la madre insiste en ponerle Juan. Entonces, es cuando preguntan al padre y él escribe en una tablilla este nombre, recupera el habla y ensalza a Dios.

Ahí entona el Cántico del Benedictus donde ensalza al Señor que ha visitado y redimido a su Pueblo. Su esposa Isabel, por su parte, alaba a María cuando le visita, dando crédito a lo que le ha dicho el Señor por boca del Ángel.

En ese momento el pequeño Juan salta en su seno, reconociendo la Venida del Mesías al que que va a anunciar. Así viven Zacarías e Isabel durante toda su vida dando Gloria al Señor. No hay datos sobre su muerte aunque en zonas de Oriente se han querido encontrar su tumbas.