La reflexión del cardenal Omella sobre el 'Blue Monday' que tiene lugar este 18 de enero: "Es precioso"

Estamos en el tercer lunes del mes de enero. Según la teoría del psicólogo Cliff Arnall, este día 18 en el que vivimos debe ser la jornada más triste de todo el año, motivo por el cual nos encontramos en el denominado 'Blue Monday'. La primera vez que se anunció tal fecha fue el 24 de enero de 2005, como parte de un comunicado de prensa publicitario de Sky Travel.

El motivo por el que este psicólogo de la Universidad de Cardiff considera que cuando han pasado tres semanas del inicio de Año Nuevo se considera un momento triste, tiene que ver con el clima frío que reina en el ambiente (desde luego este 2021 lo es a juzgar por las nevadas y la ola de frío que nos ha traído 'Filomena'), a lo que se suma los efectos de la deniominada 'cuesta de enero' como consecuencia de los gastos extraordinarios durante la Navidad, así como la nostalgia de los días en los que estábamos de vacaciones y reunidos en familia (este año menos por los efectos de la pandemia).

Pero como es evidente, no deja de ser una percepción de este célebre psicólogo que no tiene ningún sustento científico. Tanto es así que la comunidad de expertos desmiente la teoría de Cliff Arnall. Y es que no estamos en tiempos en el que nos podamos permitir caer en la depresión, si no en sacar lo mejor de nosotros mismos para salir adelante.

Un argumento que ha secundado el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, quien ha asegurado que, lejos de ser el día más triste del año, es una jornada “preciosa, tanto como cualquier otro”. El Arzobispo de Barcelona ha querido, a través de su cuenta oficial de Twitter, dar “gracias a Dios” por ser este lunes un gran día.

Según dicen algunos, hoy es el día más triste del año. A mi me parece un día precioso, tanto como cualquier otro. Y doy gracias a Dios por ello. #BlueMonday — Card. Juan José Omella (@OmellaCardenal) January 18, 2021

Un mensaje de optimismo el del cardenal Juan José Omella que han secundado los usuarios de las redes sociales, recordando que con los dones del Señor y el Evangelio, todos los días pueden ser verdaderamente maravillosos.

Comenzamos este #BlueMonday con la ALEGRÍA del EVANGELIO de HOY 18 de Enerohttps://t.co/jkz8KNVtnn — padrenuestro.net pvm (@padrenuestronet) January 18, 2021

Con los dones q recibimos en el Santo Bautismo, todos los días son preciosos, porque son un don del Señor! Perseverar en la fe! — ÓSCARESP (@SCARESP1) January 18, 2021