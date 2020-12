El juez Emilio Calatayud, muy crítico con quienes confunden el sentido de la Navidad: "Salvar las borracheras"

Superado el Puente de la Constitución, ahora toca pensar en la Navidad, que este año estará marcado por la pandemia de la covid-19.

El protocolo a seguir para celebrar estas fiestas señaladas ya ha sido consensuado entre el Gobierno y las comunidades autónomas, aunque de nosotros dependerá su correcta aplicación y evitar que el 2021 nos reciba con una tercera ola de contagios, que sería letal para la salud ciudadana y para la economía.

A este asunto se están refiriendo multitud de virólogos, epidemiólogos y representantes políticos, pero también figuras públicas a priori ajenas a ello, pero que también lanzan un mensaje de mesura con llamada a la responsabilidad. Ha sido el caso del juez de menores Emilio Calatayud, quien a través de su blog ‘Granada blogs’ ha lanzado una advertencia a aquellos que confunden el sentido de la Navidad.

“Salvar la Navidad no es salvar las borracheras, es recordar el nacimiento de Jesús, al menos para los católicos”, comenzaba afirmando el juez y colaborador del programa ‘Fin de Semana’ de COPE, quien ha precisado que este es el verdadero significado de estas fiestas, la llegada de nuestro Salvador. Por otro lado, está la manera de celebrarse estas fiestas tan importantes para el cristianismo.

El contundente mensaje del juez Calatayud

A continuación, el juez Emilio Calatayud se ha mostrado muy crítico con aquellas personas que consideran que salvar la Navidad (la Navidad no necesita ser salvada, ya que es justo al contrario, es el Mesías quien viene a salvarnos) es simplemente “salvar las borracheras, el desmadre y el despadre. Y eso no es la Navidad, al menos para los católicos, como es mi caso. Salvar la Navidad es recordar el nacimiento de Jesús. Lo demás es otra cosa. Estaría bien que se hablase claro para no confundir al personal”, manifestaba el reconocido juez de menores en ‘Granada blogs’.

“La Navidad es una celebración religiosa y está salvada desde el momento en que los católicos conmemoramos el nacimiento de Jesús. Feliz Navidad”, sentenciaba el colaborador de ‘Fin de Semana’ en su blog.

Unas navidades marcadas por las restricciones

La esencia de la Navidad está más que salvada, pues no depende del común de los mortales. Pero a la hora de celebrarlo, sí que habrá restricciones. Las reuniones familiares no deberán exceder las diez personas y la distancia entre los comensales es más que recomendable si queremos evitar sustos en los próximos días.

El concepto de ‘allegado’ sigue sin estar claro al ser demasiado ambiguo, por lo que territorios como Andalucía o Murcia ya han avanzado que suprimirá este concepto, permitiendo el desplazamiento a familiares o por causa justificada. Quizás otras comunidades se sumen. Tampoco es descartable que las restricciones se intensifiquen, tal y como manifestaba este fin de semana el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

El toque de queda a partir de la una y media de la madrugada es la otra limitación importante de cara a la noche del 24 y 31 de diciembre. Una limitación que obligará que la tradicional Misa del Gallo de Navidad se adelante en la mayoría de parroquias a la tarde del 24.