El viaje a Ucrania del obispo auxiliar de Roma para ayudar a los refugiados: "La situación está empeorando"

Mons. Benoni Ambarus es obispo auxiliar de Roma, delegado para la Caridad y para los Migrantes y el pasado viernes, 11 de marzo, decidió viajar al a frontera de Ucrania junto a una delegación de Cáritas italiana para reunirse con los refugiados ucranianos que están huyendo del país a causa de la guerra.

Cáritas Italiana ha destacado que se trata de otro “signo tangible de la cercanía del Santo Padre” a los migrantes. Un viaje que consistirá en “manifestar la solidaridad de la Iglesia” al visitar algunos centros de refugiados de Ucrania en las fronteras con Rumania, Moldavia y Polonia.

La delegación de Cáritas Italiana está presidida por su director, P. Marco Pagniello, quien indicó además que quieren “reiterar que no están solos a quienes trabajan incansablemente cada día para prestar ayuda y a quienes están pagando en su propia piel la locura de la guerra”.

“También será una oportunidad para verificar y acordar canales seguros para la evacuación de las personas que se encuentran en dificultad”, subrayó P. Pagniello. En esta línea, el director de Cáritas Italiana ha lamentado que “el trabajo de los que están sobre el terreno y tratan de ayudar (a los refugiados de Ucrania) de alguna manera es cada vez más difícil”.

Da Caritas Italiana altri 100 mila euro per gli interventi nelle zone di guerra. In #Ucraina – in costante coordinamento con la rete internazionale – Caritas Italiana sostiene Caritas Spes e Caritas Ucraina che stanno dando assistenza umanitaria agli sfollati pic.twitter.com/DnDSWJa6Bx