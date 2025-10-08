El religioso de este día tuvo mucha historia vinculada a la misión. De hecho, él fue uno de ellos. Se trata de San Luis Beltrán al que celebramos hoy. Nacido en Valencia (España) en el año 1526, es de familia bien posicionada. La Fe estaba muy presente en el hogar. Su padre fue un gran Notario. Desde muy joven se sintió llamado a la vida consagrada.

Y para fortalecer su aspiración peregrina a la Tumba del Apóstol Santiago con la idea de que le ilumine en su vocación. Siguiendo este camino intenta entrar en la Orden de Predicadores de Santo Domingo de Guzmán. En un primer momento sus padres se oponen porque es muy joven. Esto le retrasa su aspiración que viene del Cielo.

Pero al final lo consigue. Varias son las cualidades que lo adornan. Entre otras destacan su humildad y su espíritu de oración. También es un hombre que vive la caridad y la entrega con todos los hombres, especialmente con aquellos más necesitados.

Hombre penitente y austero, para servir más al Plan de Dios se fue a Colombia de misionero. Una vez allí condenó los abusos que ejercían algunos gobernantes sobre los indígenas. Su salud era muy frágil pero esto no le apartó de su misión. De vuelta a España siguió con este espíritu evangelizador. De hecho fue nombrado Maestro de Novicios.

Todos coincidían en que encarnaba perfectamente el ideal plasmado en el carisma dominico. San Luis Beltrán muere en el año 1581. Fue beatificado por el Papa Pablo V en 1608. Clemente X le canonizaría en el año 1671. En la mente de todos queda su bondad y predicación.