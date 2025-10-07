Recordar a los santos y dar a conocer a quienes están en proceso de canonización: el documento que ha presentado la Conferencia Episcopal

Unas orientaciones pastorales que permita recordar a los santos, beatos, venerables y siervos de Dios en cada diócesis de España. Con este objetivo se ha presentado el documento 'Recordar la santidad en la Iglesia particular' por parte de la Oficina para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal Española en un acto celebrado en la Universidad Pontifica de Salamanca.

“Se trata de una oportunidad para evidenciar que la santidad impregna toda la obra evangelizadora de la Iglesia”, apunta el episcopado.

Se comenzó con una sesión académica en el Aula de Grados de la Universidad Pontificia. Tras un saludo institucional del decano de la Facultad de Teología, Román Á. Pardo Manrique, agradeciendo que Salamanca fuera elegida como marco para esta presentación oficial, el profesor Gonzalo Tejerina Arias, catedrático de Teología Fundamental, pronunció la ponencia titulada 'La llamada universal a la santidad. El Concilio Vaticano II y el posconcilio'.

Seguidamente, la directora de la Oficina para las Causas de los Santos, Lourdes Grosso y el adjunto a la dirección, Fernando del Moral, presentaron el nuevo documento episcopal, en la que quisieron destacar que la santidad es una dimensión esencial de la vida cristiana, no reservada a unos pocos, sino llamada a impregnar la vida de todas las comunidades diocesanas.

Los objetivos de las orientaciones pastorales para recordar a los santos

Expusieron la conveniencia de estas Orientaciones para promover la pastoral de la santidad, dar a conocer en las distintas iglesias particulares quiénes son aquellos fieles que se encuentran en proceso de canonización y para aclarar algunos conceptos relativos a estos procesos que pueden ser desconocidos por el pueblo cristiano. Para terminar, ofrecieron el ejemplo de santidad de algunos fieles de la diócesis salmantina.

La jornada se completó con un acto diocesano en la Iglesia de la Purísima, con la conferencia 'Huellas de santidad en la Diócesis de Salamanca'. Lourdes Grosso y Fernando del Moral hicieron un recorrido por la santidad en la iglesia diocesana. Presentaron los rostros de los santos, beatos, venerables y siervos de Dios de la Iglesia particular de Salamanca.

Además del obispo de Salamanca, José Luis Retana, en el acto estuvieron presentes el Vice Decano de la Facultad de Teología de la UPSA, el delegado diocesano de liturgia, el párroco de la Purísima y un nutrido grupo de asistentes, laicos y miembros de la vida consagrada. Como broche del día el obispo de la diócesis, presidió la Eucaristía en la misma iglesia.