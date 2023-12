Traer al mundo a bebés entre chabolas y hambre: la labor de Manos Unidas con embarazadas de Varanasi

Millones de personas en todo el mundo, también en España, tienen que pasarse el día deambulando por la calle para ganar algo de dinero y poder comer. Es algo que a veces se nos olvida porque al fin y al cabo vivimos en Europa, donde hay toda una red solidaria que asiste a las familias más vulnerables. Es difícil morir de hambre en Europa.

Pero en otras partes del mundo la desnutrición es una pandemia, y todo lo que acarrea: problemas de salud, mujeres embarazadas que pierden a sus hijos por las condiciones insalubres, falta de higiene... Es una realidad que por ejemplo se da en la India. Según la ONU,la India es el país más poblado del mundo con casi 1.500 millones de habitantes, superando ya a China. Se trata de una fuerza emergente, pero con muchas desigualdades sociales.

Chabolismo y malnutrición: la realidad de los barrios marginales de Varanasi

Si nos vamos al norte del país asiático, nos encontramos en el mapa Varanasi, en el estado de Uttar Prasdesh. Es la ciudad más sagrada del hinduismo, donde se ubica un centro de peregrinación que los hindúes deben visitar una vez en la vida. Esto hace que sea un lugar transitado y, donde personas sin recursos de la India, acuden en busca de una vida mejor. Cuando pisan Varanasi, pronto se desvanecen ese mundo que soñaron. La mayoría de estas personas son analfabetas, por lo que están destinados a engrosar la población de los barrios marginales y chabolistas del municipio.

Los índices de pobreza se dispararon durante el confinamiento provocado por lacovid-19. La mayoría de las familias que ocupan estos barrios pobres de Varanasi viven en condiciones infrahumanas, en chabolas. En esta realidad aterrizó hace añosManos Unidas colaborando en proyectos para mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables, sobre todo mujeres y niños. Proyectos que se centran especialmente en la educación y en el apoyo a mujeres embarazadas.

La coordinadora de proyectos de la zona Norte de la India, Ana Cárcamo, ha explicado cómo es un día en estos barrios marginales de Varanasi: “Las condiciones son precarias, hay casas que tienen una lona como techo, y por supuesto no tienen alcantarillado ni agua potable”, revela en ECCLESIA.

En un primer momento, los proyectos se centraban en la labor educativa no formal de los niños de muchos de estos barrios marginales. Para Ana Cárcamo es inolvidable las imágenes de estos chavales recibiendo clases en las chabolas y, sobre todo, la ilusión con la que hablaban de su futuro: querían dedicarse a la medicina o a la docencia: “Es la sensación de esperanza, de que esto puede cambiar”, afirma.

El socio local de Manos Unidas en Varanasi es ASMITA, que fundó la congregación 'Indian Missionary Society'. En los momentos más duros estuvieron al pie del cañón, como durante el confinamiento, que obligó a la población a encerrarse en casa, lo que se tradujo en escasez de alimentos para quienes viven de lo que ganan diariamente.

Algunos misioneros, recuerda la coordinadora de proyectos de la zona norte de la India, perdieron la vida por entregársela a los demás: “Recuerdo mucho a un señor mayor que se negó a confinarse y continuó visitando y moviéndose. Cayó enfermo y murió de covid, pero dio todo y más por los demás”.

El programa de Manos Unidas de apoyo a las mujeres embarazadas

Ahora, Manos Unidas está inmersa en un proyecto de formación sanitaria dirigida sobre todo a mujeres embarazadas y niños malnutridos. Un programa que comenzó en doce barrios de Varanasi y ahora se ha ampliado a 25. Son cursos de concienciación sobre temas de cuidados sanitarios, higiene, nutrición y educación sexual, dirigido a estos colectivos. Y es que el 70% de las mujeres embarazadas no reciben apoyo gubernamental, el 72% sufren anemia o malnutrición y apenas hay formación por ejemplo de higiene menstrual.

“Comenzaron hablándonos sobre el uso de toallas sanitarias, en lugar de usar paños ásperos. Luego nos explicó los problemas relacionados con la menstruación. Nos enseñó a cuidarnos durante el periodo”, ha detallado una de las beneficiarias del programa que habita en uno de los barrios periféricos de Varanasi.

Gracias a este programa de Manos Unidas se están dando pasos muy importantes, como aumentar el porcentaje de partos naturales, reducir los índices de anemia o de malnutrición infantil, como ha explicado Cárcamo: “Identificamos a estas mujeres, las apoyamos, combatimos sus problemas de anemia, las ponemos en contacto con médicos para que haya un seguimiento y ponerle en contacto con hospitales para que puedan ser atendidas y tener unos partos en condiciones de salubridad”, ha agregado.

Un programa que no concluye una vez que las mujeres dan a luz. También se hace seguimiento a los bebés para controlar que sean vacunados y que salgan adelante. Surena, que vive en el barrio de Chowkaghat Amdedkar, tuvo muchos problemas durante su embarazo, con la presión sanguínea baja. Todo cambió gracias a este proyecto: “No era capaz de comer bien y me faltaba energía. Pero eso cambió cuando me ayudaron dándome las medicinas y trasladarme al hospital. Ahora mi niña y yo estamos muy bien”, afirma con satisfacción.

“Cuando estaba en mi noveno mes de embarazo, tenía mucha debilidad y nuestra cuidadora Usha me llevó al hospital. El médico después de la exploración me dijo que mi hijo nacería en una semana. Entonces me ayudó a mejorar mis hábitos alimentarios añadiendo más verduras a la dieta. Cuando empezaron los dolores de parto, me llevaron al hospital público y tuve un parto normal”, comenta otra madre que se benefició del programa de Manos Unidas.

¿Cómo participar en el proyecto de Manos Unidas?

Quienes lo deseen puede colaborar en este proyecto de Manos Unidas en Varanasi, a través de estos tres cauces:

La página web manosunidas.org, donde encontrarás toda la información necesaria.

En el teléfono 900 811 888 y decir que la colaboración es para Varanasi.

O enviar un bizum al número 03039