Cómo el viaje de un periodista a la India hace 20 años le cambió la vida a Ana Duato y a 40 niños

El periodista catalán Jaume Sanllorente realizó un viaje de ocio a la ciudad india de Bombay hace 20 años y, como contaba este jueves en La Linterna, lo que era una simple visita, se convirtió en algo muy diferente. Una historia relacionada con 40 niños cuya vida ahora es muy diferente y que ha terminado provocando efecto hasta en la actriz de 'Cuéntame cómo pasó', Ana Duato.

Y es que, como explica Ángel Expósito, “la trata de personas es uno de los delitos más comunes y que mayor cantidad de dinero mueve en todo el mundo, solo por detrás del tráfico de drogas y de armas”. Naciones Unidas estima que más de 27 millones de personas son víctimas de trata y que de ellas, una de cada tres son niños. Para luchar contra esta dura realidad, nació la ONG 'Sonrisas de Bombay' hace 18 años. En este tiempo ha ayudado a más de 10.000.

India, Maharashtra, Mumbai (Bombay) / Alamy









Un encuentro con 40 niños hace 20 años



Y es que, precisamente, el fundador de esta ONG, 'Sonrisas de Bombay', es el periodista y escritor Jaume Sanllorente. Todo surgió cuando, hace ya 20 años, viajó a la India. Allí descubrió la labor de un orfanato que estaba a punto de cerrar y se acercó a la realidad de las personas que son víctimas de la trata.

“Magias del destino. De una mera yo siempre digo que Bombay me vino a buscar, porque fue por azar, por un viaje de turismo que hice. Yo era periodista en Barcelona y el último día de viaje conocí un pequeño orfanato con 40 niños, que son ahora 40 adultos maravillosos. Si no se hacía nada aquel centro cerraba y aquellos niños tenían que volver a las calles, a realidades tremendas como ser víctimas de la trata de personas. Y me quedé ”, relata el propio Jaume en los micrófonos de COPE.

Y así comenzó su labor de lucha y de ayuda a estas personas. De hecho, Jaume recuerda perfectamente a esos 40 niños que le marcaron en ese primer viaje y que hicieron que su vida cambiara por completo. Y así, sigue en contacto con muchos ellos:









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Con esos 40 niños mantengo el contacto semanalmente, y son personas maravillosas. Desde uno que es chef en uno de los mejores restaurantes de Bombay, hasta otro que vive en Suiza, es profesor, y está creando otra ONG para ayudar a los niños de la misma calle donde le conocí a él.





Una historia que llega hasta Ana Duato



'Sonrisas de Bombay' trabaja en dos regiones fundamentalmente. En el sur de Asia: que incluye la India, Bangladesh y Nepal, y en España. Y su trabajo se basa en tres pilares: la prevención, el rescate y la rehabilitación. "La policía hace su trabajo, que es hacer el rescate. Pero hay otro punto que es que, cuando las víctimas están rescatadas, ¿qué hacemos con ellas?", pregunta Jaume.

Gracias a ellos se han beneficiado más de 10.000 personas, aunque a estas hay que sumarles aquellas que han sido recatadas durante acciones puntuales de emergencia, por lo que la cifra asciende a unas 22.000. Y es que esta organización trabaja muy de cerca con la policía: “Yo mismo me he tenido que tragar mis propias palabras de hace unos años. A veces se asocian ciertas policías de lugares lejanos a corruptelas, pero no es justo”, reconoce Jaume en La Linterna.

La actriz Ana Duato posa en el photocall de los Premis RNE Sant Jordi 2022 / Europapress









Pero todo da un giro gracias a que Juan guarda una muy buena relación de amistad con Ana Duato. Ella creyó en el proyecto desde el principio porque, como cuenta, en seguida se quedó prendada de su labor. Siempre quiso ir a ver cómo funcionaba la ONG en el terreno: “Es una relación tan profunda la que creas, necesitas ir al terreno para conocer esos ojos y esas caras”, explica la actriz de 'Cuéntame cómo pasó'.

Cuando en el mes de marzo la intérprete tuvo la oportunidad de hacer ese viaje no lo dudó y quiso que, María Bernardeau, la menor de sus hijos, la acompañara: “Ir con mi hija como mujer de 19 años que está emprendiendo su vida, despertar en los jóvenes esa mirada de que no hay fronteras, es como un bumerán”

Pero esa experiencia no se queda solamente allí, sino que han hecho una serie documental de cinco capítulos en formato videovlog. Muestran cómo fueron esos días que pasaron en la India y la labor de la ONG con la que colaboran.









Una de las cosas que más ha impactado a Ana Duato ha sido la mirada de todas las mujeres a las que han conocido:“Conoces a mujeres que han pasado por circunstancias físicas y morales, una mirada ante la vida de que han pasado situaciones terribles, pero miradas también de esperanza”

En su viaje estuvieron con todas las victimas que están recibiendo ayuda desde la ONG a día de hoy pero también con aquellos jóvenes que fueron victimas y que recibieron ayuda de la Organización. La mayoría están estudiando y luchando por su futuro: “Conocimos a esa generación posterior que ha tenido, gracias a 'Sonrisas de Bombay', la oportunidad de estudiar y de tener un futuro. Uno quiere ser astronauta, otro ingeniero, otro instagramer... Es tan emocionante que esos niños que ha protegido la organización ahora son mayores”.

Para su hija, María, ha sido un viaje que le ha marcado profundamente. No sólo ha vivido una experiencia única, si no que siempre se acordará de que conoció la India de la mano de su madre, así como también ha hecho grandes amigas como cuenta Jaume: “Con una de las niñas tienen una amistad súper bonita a distancia, como una chica que se ha ido de Erasmus y mantiene una relación con alguien de allí”.

El fundador de la organización insiste en que esta no es una realidad lejana, si no que está mucho más cerca de lo que pensamos.“Que no se asocie la trata, por favor, sólo con esclavitud sexual en otros lugares del mundo como Asia o África, si no que hoy en día sucede en nuestras propias ciudades. Y para fines que parecen más suaves pero no lo son, como la explotación laboral”, concluye.