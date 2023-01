Sudán del Sur, una «peregrinación ecuménica por la paz» llamada a hacer historia

El Papa Francisco se dispone a emprender un nuevo viaje internacional, el cuadragésimo del pontificado: esta vez a la República Democrática del Congo (RDC), del 31 de enero al 3 de febrero, y a Sudán del Sur, del 3 al 5 de febrero, dos países africanos de mayoría cristiana. El desplazamiento estaba inicialmente proyectado para el pasado mes de julio, pero tuvo que ser aplazado por los problemas de movilidad del Pontífice, siendo el programa posteriormente modificado a causa de la violencia guerrillera en la región de Kivu (RDC).

La etapa sursudanesa del periplo está llamada a hacer historia. Y ello se debe a su dimensión ecuménica. Francisco visita el más joven de los países africanos —logró la independencia de Sudán en 2011— junto al arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y el Moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, reverendo Iain Greenshields. Es la primera vez que sucede algo así. Los tres se han referido en las últimas horas a esta «peregrinación ecuménica de paz», como la han calificado, y han pedido a sus fieles oraciones para que esta tenga éxito.

Please pray for the people of #SouthSudan as @Pontifex, @churchmoderator and I prepare to make our historic Pilgrimage of Peace on Friday.



We come as brothers in Christ to amplify the cries of the South Sudanese people and to pray for justice and peace. https://t.co/qBQQOEp7n4