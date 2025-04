El secretario de Estado vaticano lamenta los recortes de Trump a las ayudas humanitarias

El secretario de Estado vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, preguntado en una entrevista en el diario “La Repubblica” por la política exterior de Donald Trump afirma: "Es evidente que el enfoque de la actual Administración estadounidense es muy diferente al que estamos acostumbrados y, especialmente en Occidente, al que hemos seguido durante muchos años".

"La Santa Sede siempre se esfuerza por priorizar a la persona humana, y hay muchas personas vulnerables que sufren enormemente, por ejemplo, los recortes en la ayuda humanitaria. Incluso cuando se necesita un cambio o una reforma, actuar con demasiada rapidez no siempre beneficia a quienes, en última instancia, la reforma pretende ayudar", explica el máximo representante de la diplomacia vaticana.

PAROLI RECHAZA EL "REARME" DE LA UNIÓN EUROPEA

Sobre la guerra en Ucrania, Parolin afirma que "la Santa Sede apoya claramente la soberanía y la integridad territorial de Ucrania". Aunque añade, "muchos están atentos a la evolución de las propuestas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el fin de la guerra y que mucho depende de la disposición de ambos países a dialogar sin condiciones previas".

Parolin también rechaza la expresión "rearme" que está usando la Unión Europea porque "siempre presagia cierres y nuevos conflictos, parece desafortunada para justificar la necesidad de Europa de invertir en su propia defensa, incluso ante la retirada estadounidense al respecto".

Sobre lo que esta sucediendo en Gaza y si se puede definir como genocidio, Parolin no responde directamente, pero so señala que "los testimonios, imágenes y datos procedentes de la Franja son humanamente horribles y moralmente inaceptables". Los más de dos millones de palestinos en Gaza no eligieron la guerra, pero pagan el precio más alto por ella y no pueden ser degradados a víctimas colaterales: "¡estamos hablando de seres humanos! ¿Cómo podemos permanecer indiferentes?".