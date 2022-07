En rodaje la película sobre la misión de las Oblatas con las víctimas de la prostitución: "Es apasionante"

Las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor celebran este 2022 el bicentenario del nacimiento de su fundadora, la Madre Antonia. Junto al obispo José María Benito Serra, fundó en 1864 el Asilo de Nuestra Señora del Consuelo en Ciempozuelos (Madrid) con el fin de acompañar a las mujeres víctimas de la prostitución y la explotación sexual.

Para conmemorar estos 200 años, se está rodando actualmente el filme 'Si todas las puertas se cierran', en la que se divulga la figura de la religiosa, pero también pretende llamar a la sensibilización social para denunciar la realidad con la que trabajan las Oblatas.

Dirigida por Antonio Cuadriy protagonizada por actores de primer nivel como Carlos Iglesias, Pastora Vega o Paula Iglesias,se prevé que su estreno tenga lugar en 2023 para culminar esta efeméride especial. Estos días el rodaje se encuentra en Madrid, tras haber pasado por Suiza (lugar de nacimiento de la Madre Antonia), Ciudad Rodrigo o Salamanca.

Antonio Cuadri, director de la película: "Las Oblatas tenían claro que no querían una película de monjitas"

A través de la película, se narra la historia de tres mujeres que vivieron en distintas épocas pero que están unidas en una misma trama: la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual. Cuadri asegura que el filme transmite un mensaje muy actual, ya que la trata sigue siendo una realidad en buena parte del planeta.

“Si todas las puertas se cierran' cuenta la historia de la fundadora, que es apasionante, su llegada a España, el cuentro con el Padre Serra, las resistencias que ella misma venció, la apetura de la casa de Ciempozuelos... es apasionante, pero no tendría sentido sin las realidades muy duras que 150 años después se siguen produciendo en el ámbito de las mujeres en prostitución, víctimas de la explotació sexual, de la trata...”

Una semilla que la Madre Antonia sembró y que 150 años después continúa florenciendo a través de las Hermanas Oblatas, “ofreciendo a muchas mujeres del mundo tener esta posibilidad de llevar a cabo un cambio en su vida y abordar una llena de dignidad y posibilidades”, ha subrayado Antonio Cuadri.

Fue la mujer de Cuadri quien, hace casi una década, le dio la idea de filmar una película para divulgar la figura de la fundadora de las Oblatas, a lo que se unía el interés de las Hermanas también por dar a conocer su misión dos siglos después: “Me propusieron que con motivo del 150 aniversario de la apertura de la casa de Ciempozuelos hacer una pequeña obra de teatro, 'Una llamada al amor', en la que se contó parte de lo que refleja la película, que es este proceso de toma de conciencia de la Madre Antonia y el paso que da con el Padre Serra”, ha explicado.

El director además ha elogiado la colaboración de las Hermanas durante el proceso previo al rodaje, aportando documentación histórica y el espíritu Oblata: “Desde el principio las Oblatas tenían claro que no querían una película de 'monjitas', sino que la película contuviera parte de la vida de la Madre Antonia, pero inspirada en historias actuales de mujeres en prostitución y voluntarias-cooperantes que suponen ese sostén de la familia Oblata”, ha precisado.

Pastora Vega: "La parte divulgativa de la película es muy importante"

Pastora Vega interpreta en 'Si todas las puertas se cierran' el personaje de Concha, directora del colegio donde trabaja una de las protagonistas, Rebeca, interpretada por Paula Iglesias. Se sumó al proyecto por petición expresa de Antonio Cuadri, al que conoce desde hace muchos años.

Asegura que no conocía la misión de las Hermanas Oblatas, siendo este factor decisivo para dar el paso: “No las conocía y por eso me atrajo también, porque además de contar una historia entre mujeres, nos enseña y nos cuenta quien era la Madre Antonia y la labor maravillosa que comenzó hace muchos años y sigue en todo el mundo. La parte divulgativa de la película es muy importante”, ha expresado.

Toyemi: "Mi madre llegó a España como inmigrante"

Toyemi interpreta el papel de una joven que llega a España víctima de la trata, por lo que para meterse en el personaje se basó en otras mujeres que pasaron por ello en la vida real: “Mi madre llegó a España como inmigrante, por lo que en nuestro círculo tenemos gente que ha sido víctima como la de mi personaje”, ha relatado.





Paula Iglesias: "Me gustó que la historia fuera real"

Paula Iglesias interpreta a Rebeca, una chica que sufre una crisis existencial: “Está como cuestionándose su vida, qué es lo que quiere, qué busca... Lo primero que me gustó del proyecto es que estuviera basado en una historia real, y luego en concreto de mi personaje me parece que es humano, con el que cualquiera se puede sentir identificado. ¿Quien no ha vivido una crisis existencial en su vida, de querer dejarlo todo y buscarse uno mismo?”, ha reflexionado.