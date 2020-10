Queman imagen de la Virgen y destruyen el sagrario en una parroquia de Paraguay

En la mañana del pasado miércoles, 21 de octubre, los encargados de la parroquia San José, de la ciudad de San José de los Arroyos en Paraguay, se llevaron una triste sorpresa al abrir el templo, donde encontraron destrozado el altar y algunas imágenes. La parroquia San José Esposo fue profanada por desconocidos que destruyeron el sagrario y quemaron una imagen de la Virgen María.

“Hoy amanecimos con esta triste noticia, unos inadaptados entraron esta madrugada en nuestro templo, profanaron y quemaron la imagen de la Virgen del Rosario. Destruyeron el sagrario y otras cosas valiosas de nuestro querido y valioso templo”, indicó en redes sociales la administración de la parroquia ubicada en el departamento de Caaguazú.

La imagen de la Virgen del Rosario, quemada por completo

Según la denuncia policial, los autores forzaron al cerradura de la entrada principal y volvieron a cerrarla para no levantar sospechas. Antes, quemaron por completo la imagen de la Virgen del Rosario, al igual que las alfombras y cortinas del sitio. También causaron destrozos en el altar y sagrario, dejando un perjuicio inmenso para la comunidad católica.​

Los feligreses creen que este hecho puede tratarse de un rito satánico, ya que no se robó nada del lugar. Los desconocidos también intentaron ingresar a la sala de radio, pero afortunadamente no pudieron, pero se nota que forcejearon la cerradura del acceso. No es la primera vez que la iglesia sufre este tipo de hechos, años anteriores ya entraron y también causaron destrozos. Las autoridades están investigando el caso para dar con los responsables.

Los gestos de solidaridad no se hicieron esperar

Desde la Municipalidad de la ciudad piden identificar a los autores. Difundieron los videos del circuito cerrado donde se ve a las personas que ingresaron al templo.

La feligresía católica de San José de los Arroyos se vio consternada tras conocer los daños y detalles de la profanación. Sin embargo, los gestos de solidaridad no se hicieron esperar. La publicación en redes sociales de la parroquia San José Esposo señala que uno de los jóvenes de la Pastoral Juvenil logró “restaurar la imagen de la Virgen del Rosario haciendo la réplica de la misma”, pero “seguimos necesitando cabellos y el vestido para nuestra Virgen”.

La hermana Lida Díaz Romero, de la congregación Obreras del Corazón de Jesús, quien realiza tareas pastorales en esta ciudad, comentó que una santería de Asunción donó una nueva imagen de la Virgen del Rosario. “La imagen que será restaurada, siempre que sea posible, la queremos colocar en un sitio especial como una reliquia”, detalló la hermana.

La integrante de la Congregación Obreras del Corazón de Jesús detalló que se trabaja para colectar fondos que serán destinados para la construcción de un nuevo y mejorado espacio para el Santísimo. “Esto constituye un desafío para nosotros. El centro para nosotros es la Eucaristía y pedimos la colaboración para comprar un nuevo sagrario y ponerlo en un sitio hermoso. El mal nunca podrá contra Dios y queremos sacar algo bueno de esto”, refirió. La Virgen del Rosario es la Patrona de la Diócesis del Departamento de Caaguazú, por lo que para los fieles de San José de los Arroyos tiene un significado muy especial.