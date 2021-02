El Papa visitará en Irak una iglesia que fue incendiada por el Estado Islámico

Durante su próximo viaje a Irak en marzo, el Papa Francisco visitará la iglesia de la Inmaculada Concepción en Qaraqosh, la cual fue incendiada por el Estado Islámico en 2014. El restaurado lugar de culto se localiza en el norte de Irak, en la ciudad de Qaraqosh (también conocida como Baghdeda, Bajdida o Al-Hamdaniya), y que se encuentra en la llanura del Nínive.

Según el programa difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la visita del Pontífice a esta iglesia está prevista para el domingo 7 de marzo. El Papa llegará a Qaraqosh en helicóptero, se reunirá con la comunidad local, pronunciará un discurso y dirigirá el rezo del Ángelus.

El mismo día, el Santo Padre viajará por la mañana de Bagdad a Erbil, en donde será recibido por las autoridades religiosas y civiles de la región autónoma del Kurdistán iraquí. Luego, el Papa irá en helicóptero de Erbil hacia Mosul en donde realizará una oración de sufragio por las víctimas de la guerra en Hosh al-Bieaa (Plaza de la Iglesia). Finalmente, el Pontífice irá en helicóptero a Qaraqosh. Después, volverá a Erbil en donde presidirá por la tarde la Santa Misa en el estadio “Franso Hariri” y pronunciará la homilía. Al concluir la Misa dominical, el Santo Padre regresará en avión al aeropuerto internacional de Bagdad.

El párroco de Qaraqosh, P. Georges Jahola, dijo en 2019 a CNA -agencia en inglés del Grupo ACI-, que consideraba “muy importante apoyar a esta ciudad porque es el símbolo más grande del cristianismo en Irak”,y añadió que “hasta ahora, la mantuvimos como ciudad cristiana, pero no sabemos qué nos deparará el futuro”.

Según destacó la fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), esta iglesia de Al-Tahira en Qaraqosh, que está dedicada a la Inmaculada Concepción, “es un símbolo importante del patrimonio de los cristianos en esta localidad y en la región de la llanura de Nínive” porque “es considerada uno de los templos cristianos más antiguos y más grandes de Irak”.

Antes de la invasión del Estado Islámico, Qaraqosh era la ciudad cristiana más grande de Irak. Sin embargo, de 2014 a 2016, la población se convirtió en un campo de tiro y decenas de miles de cristianos tuvieron que abandonar sus hogares. La iglesia “fue severamente dañada e incendiada, y se saquearon objetos de valor y muebles. La torre del reloj de la iglesia fue dinamitada y numerosas pinturas y objetos religiosos quedaron gravemente dañados”, explicó el supervisor de las obras de restauración de Al-Tahira, P. Ammar Yako.

En octubre de 2016 las fuerzas iraquíes y sus aliados recuperaron estos territorios y poco a poco se ha trabajado en la reconstrucción, algunos cristianos han vuelto. Además, después de la liberación de la ciudad en 2016, las Misas se reanudaron en la iglesia dañada.

De acuerdo con los últimos datos publicados por ACN, el 43% de las familias cristianas que vivían en Qaraqosh antes de la invasión del Estado Islámico han podido regresar. Por último, según informó la prensa local, en enero de 2021 se colocó sobre el campanario de la restaurada iglesia de la Inmaculada Concepción una nueva estatua mariana de 4 metros esculpida por un artista cristiano local.

