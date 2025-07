El Papa León XIV urge a situar al ser humano por encima de la tecnología y el mercado: "Las máquinas no deben sustituir la dignidad del trabajo"

En su intervención al XX Congreso Nacional de la Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores (CISL), celebrado en Roma, el Papa León XIV hizo un llamamiento a construir un "orden de relaciones sociales más humano" para favorecer sociedades justas y pacíficas.

El nuevo Pontífice, tomando el relevo del legado social de León XIII y Francisco, defendió que la Iglesia debe abordar los retos de la "cuarta revolución industrial" y la inteligencia artificial, protegiendo el trabajo y la dignidad de las personas.

DPA vía Europa Press LEON XIV

Un orden social humano

Durante su intervención en el XX Congreso de la Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores (CISL), el Papa León XIV ofreció un contundente mensaje social en el que pidió renovar el compromiso colectivo por un orden de relaciones más humanas. En su discurso, aseguró que "la Iglesia no puede quedarse al margen" de los desafíos que afectan a la dignidad de la persona, el mundo del trabajo y el uso de las tecnologías.

"El orden social debe construirse sobre la justicia, el respeto mutuo y la protección de los más vulnerables", afirmó el Pontífice. Consciente del impacto que tienen los cambios tecnológicos y económicos en la vida cotidiana de millones de personas, llamó a que sindicatos y comunidades cristianas unan fuerzas para construir un tejido social más cohesionado. "La paz comienza en el reconocimiento de la dignidad del otro", reconoció el Pontífice.

un nuevo compromiso moral

Uno de los ejes del discurso de León XIV fue la creciente influencia de la inteligencia artificial. En sus palabras, reconoció que nos encontramos "ante una nueva revolución digital que, como ocurrió con la Revolución Industrial, plantea interrogantes morales, sociales y laborales de enorme calado".

Alertó de que muchas personas están siendo desplazadas por la automatización sin que se les ofrezca una alternativa justa. "No podemos permitir que la tecnología se desarrolle a costa del ser humano. Las máquinas no deben sustituir la dignidad del trabajo", advirtió. Por ello, pidió que los avances digitales "sean guiados por principios éticos, al servicio del bien común y no solo del beneficio económico".

El Sumo Pontífice insistió en que "los cristianos están llamados a ser puente, no muro", y animó a los sindicatos a seguir siendo un lugar de encuentro, escucha y defensa de los derechos fundamentales. "Nuestro mundo necesita fraternidad real, no solo discursos; necesita justicia estructural, no solo caridad ocasional", concluyó León XIV.