El Padre Romanelli desde Gaza: “Los bombardeos siguen, pero hay señales de paz”

“Por el momento, los bombardeos siguen en la ciudad de Gaza. Nosotros seguimos escuchándolos. Hay varias señales de que se están moviendo en orden a concretar el inicio de lo que sería el proceso de paz. Dios quiera”, ha declarado hoy a COPE el padre Gabriel Romanelli, sacerdote de la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza.

El sacerdote argentino ha descrito la tensión y la incertidumbre que viven cada día en la ciudad confiando en que los esfuerzos diplomáticos puedan garantizar un alto al fuego efectivo y la entrada de ayuda humanitaria en la zona.

el comunicado de Mahmud Abbas: "Un alto al fuego inmediato "

Y es que, en este contexto, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha pedido un alto al fuego inmediato y ha subrayado que la soberanía sobre Gaza pertenece al Estado de Palestina. En un comunicado, Abbas ha insistido en que cualquier acuerdo debe lograrse a través de las leyes y las instituciones gubernamentales palestinas.





“Lo más importante en estos momentos es liberar a los rehenes y prisioneros y permitir la entrada de ayuda humanitaria”, ha añadido Abbas, precisando que no está de acuerdo con ciertos puntos del plan propuesto por la administración Trump, como la entrega de armas o la exclusión del gobierno palestino en Gaza.

sobre Gabriel Romanelli y su labor en Gaza

El padre Gabriel Eduardo Romanelli nació en Buenos Aires, Argentina, y es miembro del Instituto del Verbo Encarnado, una congregación misionera fundada en Mendoza en 1984. Tras completar su formación en teología y filosofía, partió en 1995 hacia Medio Oriente y desde entonces ha dedicado más de 30 años al trabajo misionero en la región.

Su primer destino fue Egipto, donde aprendió árabe, y luego trabajó en Jordania, Cisjordania y en el seminario del Patriarcado Latino de Jerusalén, donde enseñó filosofía en árabe, francés e italiano. También colaboró en la formación de seminaristas en la Custodia de Tierra Santa.

Desde hace años, Romanelli es párroco de la iglesia de la Sagrada Familia en Gaza, la única parroquia católica de la ciudad. Su iglesia se ha convertido en un refugio para cientos de personas desplazadas por la guerra, sin distinción de credos, acogiendo tanto a familias cristianas como musulmanas. En el lugar viven actualmente entre 500 y 600 personas que han perdido sus hogares debido a los bombardeos.

El sacerdote ha sobrevivido a ataques directos: en abril de 2025, un bombardeo israelí impactó contra la parroquia, y causó grandes daños estructurales que también dejaron herido al padre Romanelli, aunque de manera leve. A pesar de estas circunstancias, continúa su labor y graba videos diarios para informar al mundo sobre la situación que atraviesan en la zona.