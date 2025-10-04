Gaza amanece entre la esperanza y el escepticismo: "Hay alegría y alivio, pero con precaución"

A primera hora de este sábado, Israel anunciaba su intención de poner en marcha, de forma inmediata, el plan de paz de Trump para Gaza, después del sí de Hamás horas antes.

La población de Gaza ha recibido la noticia de un posible alto el fuego con una mezcla de "alivio" y escepticismo. Así lo ha contado el doctor Refaat Alathamna, médico internista en el campo de refugiados de Maghazi, en una entrevista en 'Fin de Semana' con Cristina López Schlichting.

Según su testimonio, la gente ha pasado la noche en vela, pendiente de las negociaciones. "Todo el mundo casi no ha dormido esta noche, pendiente de las noticias, escuchando todas las declaraciones de Hamás, de intermediarios como Qatar, Egipto...", ha explicado.

Pese al anuncio de tregua por parte de Hamás y la aparente aceptación de Israel, los ataques han continuado durante las primeras horas de la mañana, aunque con menor virulencia. "Hemos despertado con algún tipo de alivio, las cosas han aparecido diferente hoy, a pesar de que Israel está aprovechando hasta el último momento para seguir atacando y matando", ha lamentado Alathamna.

Continúan los ataques, en menor medida

El doctor ha confirmado que los bombardeos no se han detenido por completo tras la hora acordada para el cese de hostilidades. "Mientras me están hablando, los aviones están en todas partes, se escuchan muy intensamente, están dando vueltas", ha relatado durante la conexión en directo. Ha asegurado que se han producido víctimas después de la hora señalada: "Después de las 7, a las 9 y a las 10 había víctimas y había ataques. Con menos intensidad, pero sí los había".

No se imaginan cómo estamos viviendo un invierno durante 2 años" Refaat Alathamna Médico internista en el campo de refugiados de Maghazi

A pesar de la desconfianza, la simple noticia de una pausa en el conflicto ha desatado la euforia en las calles, con imágenes de niños cantando. "Al solamente al escuchar que va a haber un alto el fuego, hay una alegría total que ustedes no se imaginan cómo estamos viviendo un invierno durante 2 años, y al saber que una mañana vamos a despertar con cero ataques, con cero muertos, es alegría para todos", ha manifestado el médico.

Alegría contenida

Esta explosión de júbilo, sin embargo, está marcada por la cautela. "Todo el mundo está sintiendo ese alivio, algo de alegría, pero todo lo hacen con precaución, porque ya no confiamos nada en Israel", ha afirmado Alathamna.