Hoy nos encontramos con una mujer que engrosa el Santoral en el lugar de los mártires: Santa Cecilia. Su vida transcurre entre los siglos II y III. Procede de familia con ascendencia noble. Hay quien asegura que el nombre de la joven era el que caracterizaba el rasgo del clan familiar.

De muy niña muere su madre prematuramente. Ella toma contacto con un obispo cristiano que le enseña el conocimiento de Dios y logra que se bautice con el nombre Cecilia. En plena juventud contrae matrimonio con un joven llamado Valeriano.

Pero en la misma noche de bodas le pone al corriente a su esposo de que ella es cristiana y que ha hecho un voto al Señor del Cielo y que sentía la protección de un ángel. El esposo sintió temor y decidió respetarle. Pero tanto se admiró que la vida de la joven fue el mejor testimonio para que él se convirtiese y se bautizase en el nombre del Señor Jesús.

Lo mismo sucedió con el hermano de Valeriano, de nombre Tiburcio. Todos ellos vivían de la caridad y sepultaban cristianamente a los ajusticiados, pero sin que se enterasen. Sin embargo dejaron las suficientes pistas para que las autoridades indagasen. El resultado fue la detención de Cecilia. Su esposo y su cuñado murieron enseguida mártires.

En el caso de ella la infringieron diversidad de tormentos de los cuales salía airosa. Finalmente es ajusticiada y entrega su vida al Señor. Santa Cecilia es Patrona de los músicos porque, según la historia, en el momento de morir entonaba cánticos de los salmos a Dios admirando a todos.