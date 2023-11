La Orden de Malta en Belén: "El hospital materno ya no pueden acceder a servicios y bienes"

Junto al atroz número de víctimas que sigue aumentando y que hoy cuenta con cerca de ocho mil quinientos muertos por parte palestina y dos mil por parte israelí, con cerca de 240 rehenes en manos de los terroristas, está la cotidianidad de los bombardeos en Gaza, y están las consecuencias en todos los territorios. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, que se ha visto afectada por los cierres y las restricciones de desplazamiento que están bloqueando la distribución de los bienes de primera necesidad y la imposibilidad, sobre todo, de que médicos y personal sanitario lleguen a los hospitales.

Los medios vaticanos han entrevistado a Michele Bowe, embajadora de la de la Soberana Orden de Malta en Palestina y presidenta del Hospital de la Sagrada Familia de Belén, cuenta la tragedia que se está viviendo en los territorios palestinos con la escalada de la guerra y de cómo la población de Belén, y el hospital materno que dirige, ya no pueden acceder a servicios y bienes de primera necesidad. "La gente está asustada los precios de los alimentos en las tiendas se han disparado, muchas cosas son difíciles de encontrar, incluyendo algunos medicamentos o la leche artificial", después de los primeros días de la guerra, además, los niños han vuelto a la escuela "en una atmósfera de gran miedo".



También aumentan las tensiones las frecuentes operaciones de seguridad, las detenciones llevadas a cabo por los israelíes y el aislamiento impuesto por el muro de separación que exacerba la situación, ya de por sí difícil, haciendo imposible que los residentes se muevan libremente. "Hay un sentimiento abrumador de tristeza e impotencia por la gente de Gaza - dice la embajadora - y un gran deseo de paz, solo para poder volver a su vida cotidiana, cuidar de sus familias, ganarse la vida y vivir con seguridad".

El Hospital de la Sagrada Familia -gestionado por la SMOM - ya había afrontado las dificultades creadas a los civiles por la pandemia de Covid-19, cuando, tras el bloqueo de las peregrinaciones, principal forma de sustento para la economía local, las personas tuvieron dificultades para llegar a fin de mes. "Venían a dar a luz madres que no comían desde hacía dos días - continúa Bowe - las personas vendían sus muebles y sus coches. Si tenían un poco más de tierra, la vendían solo para poder comer", y la atención médica se había convertido en un lujo "por el que las personas tenían que decidir entre la atención médica y los alimentos o la electricidad" y hoy, la dolorosa consideración de estar de nuevo en la misma situación".

Profundo sentido de miedo por lo que puede reservar el futuro

También el Hospital de la Sagrada Familia, que desempeña un papel importante en la prestación de servicios médicos a la región, se ha visto gravemente afectado por la guerra, sobre todo por la imposibilidad de entregar los medicamentos. Lo que ha quedado bloqueado es, sobre todo, la clínica médica móvil que viaja a los pueblos y que ahora no puede llegar a su destino y "hay mujeres y niños en los pueblos que no reciben tratamiento". Los problemas de electricidad y suministro de agua han agravado los problemas, continúa Bowe, en algunos pueblos se ha cortado la electricidad y las fuentes de agua también se están agotando: "Belén está luchando no solo con la devastación económica, sino también con un profundo sentido de miedo por lo que puede reservar el futuro".

El endurecimiento de las medidas de seguridad israelíes - sostiene la embajadora de la SMOM - aumenta las dificultades afectando al personal del Hospital de la Sagrada Familia, con los aproximadamente 500 puestos de control establecidos en las últimas semanas que, de hecho, han segregado las ciudades obligando a la estructura a reorganizar su personal, intercambiando a los médicos residentes con otros hospitales para garantizar que puedan trabajar más cerca de casa. Un problema es que los especialistas son pocos: "Tenemos un médico en Belén, una cardióloga pediátrica, no hay muchos en Cisjordania, y ella no puede ir a Ramala al hospital donde trabaja".

Como presidente del hospital materno de Belén, la embajadora Bowe se siente particularmente afectada por la situación en los hospitales de Gaza, en particular, el hospital neonatal. "Me rompe el corazón verlo. Un niño prematuro o enfermo es tan frágil y al mismo tiempo tan fuerte", subraya explicando que si recibe los cuidados adecuados un niño puede realmente prosperar, pero "en una situación de guerra, sin poder recibir nada, con electricidad precaria, la realidad es que la mayoría de estos niños no tendrán una oportunidad de vida".

Haciéndose eco del llamado del Papa Francisco de unirse a él en la oración por la paz en Tierra Santa, la embajadora explica cómo el llamado es a "orar, ayunar, llamar y escribir cartas a las personas influyentes para que prevalezca la paz". La Tierra Santa es un lugar tan importante para las tres religiones monoteístas y "solo necesitamos trabajar juntos y tener paz". Bowe piensa en las palabras de las Escrituras, cuando Jesús lloró al ver Jerusalén y ahora "solo puedo imaginar que Jesús está llorando al ver a su amado pueblo tomar las armas, al ver los resultados desastrosos para los civiles inocentes, los niños y los ancianos que sufren a manos de la guerra".