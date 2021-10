El obispo Christian Carlassare, alarmado ante el golpe de Estado en Sudán: "Llevaba tiempo en el aire"

Ayer, lunes 25 de octubre, fuerzas militares han propiciado un golpe de estado en Sudán y han arrestado al primer ministro del país, Abdalá Hamdok y varios miembros del Gobierno del país. El presidente fue trasladado por los militares hacia un lugar no identificado después de que se negase a apoyar el golpe.

Mientras algunos manifestantes han salido a las calles a protestar por este movimiento del Ejército, varios miembros civiles del Consejo Soberano de Sudán están en la cárcel.

"Todo el mundo temía estos acontecimientos"

El comboniano Mons. Christian Carlassare, obispo electo de Rumbek, en Sudán del Sur, víctima de un atentado en el que le hirieron en las piernas el pasado mes de abril, ha condenado este hecho que “llevaba tiempo en el aire. Todo el mundo temía estos acontecimientos”. Hablando a la televisión de la Conferencia Episcopal Italiana, Tv2000, Mons. Christian ha señalado que “hay mucha preocupación”, ya que “en el país todavía había grupos leales a los gobiernos anteriores”.

Padre Christian lamenta lo sucedido: “Todavía no sabemos qué va a pasar en Sudán, había mucha esperanza en el gobierno recién formado”. El obispo electo afirmó que este gobierno se pensaba que era “laico, progresista y abierto a escuchar las demandas de la población. Fue un gobierno de unidad nacional y, por tanto, de preparación para un futuro más democrático”. En todo caso, ha concluido Mons. Christian “en el interior del país, por desgracia, todavía había algunos grupos y restos de lo que había antes, personas leales a los gobiernos anteriores”.

Las palabras del pasado abril del padre Christian desde un hospital en Kenia

El Papa Francisco nombró obispo al padre Christian, el pasado 8 de marzo. A sus 43 años se ha convertido en el obispo italiano más joven del mundo. 'Aleluya' habló con el obispo de la diócesis de Rumbek cuando se encontra en la cama un hospital en Kenia y a la espera de la sexta intervención quirúrgica y afirmó haber perdonado a los dos jóvenes que lo atacaron esa noche de abril.

"Me he encontrado cara a cara con unos jóvenes que estaba allí sin ninguna razón. Así que lo primero que quise hacer fue simplemente perdonarlos porque no estaba enfadado contra ellos sabiendo que ellos tampoco tenían nada contra de mí, solo estaban siguiendo órdenes. Ante tanta injusticia, siento que solamente el perdón puede dar el valor de cambiar, incluso que estas personas sientan que, a pesar de todo, son amadas y perdonadas puede ser la única esperanza, como también lo es para el país" dijo Padre Christian a 'Aleluya'.