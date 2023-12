Nueva llamada telefónica entre el Papa y Zelensky: "Gracias por sus deseos de paz"

"Acabo de hablar con Su Santidad el Papa Francisco para expresarle mi gratitud por sus deseos navideños para Ucrania y los ucranianos", dijo Zelensky, "por sus deseos de paz, una paz justa para todos nosotros. Hemos hablado de nuestro trabajo conjunto sobre la Fórmula de la Paz: más de 80 Estados participan ya a nivel de sus representantes. Habrá más. Estoy agradecido al Vaticano", concluyó, "por apoyar nuestro trabajo".

I just had a call with @Pontifex Pope Francis.



I expressed my gratitude to His Holiness for his Christmas greetings to Ukraine and Ukrainians, as well as his wishes for a just peace for all of us.



We discussed our joint work to put Ukraine’s Peace Formula into action. Over 80… pic.twitter.com/212O8mN8dt