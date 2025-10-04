Luis Argüello denuncia todas las formas de violencia y se pronuncia sobre el aborto, la guerra y el hambre: "¡No matarás!"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha condenado en su cuenta de X todas las formas de violencia y muerte injusta, desde el terrorismo y la guerra hasta el hambre provocada por la injusticia y el aborto: “Terrorismo y guerra, ¡no matarás! Hambre provocada por la injusticia, ¡no matarás! Aborto, ¡no matarás!”, ha afirmado Argüello, recordando el mandamiento central de respeto a la vida humana.

El prelado ha subrayado también la importancia de la coherencia ética y de no relativizar la defensa de la vida: “Cuando un grito se mantiene y otro se silencia hay que explicar los fundamentos del grito y las razones del silencio. La dignidad sagrada de la persona es indivisible.”

"no hay libertad sin información"

Argüello ya se había pronunciado esta semana sobre este asunto en Logroño, donde insistió en que no hay libertad sin información y destacó la importancia de garantizar un acompañamiento completo a las mujeres.

También recordó que antes la ley establecía un plazo razonable para la reflexión y pidió ahora garantizar el derecho a una información completa para quienes se enfrentan a esta decisión.

También en esa línea, Francisco César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal, recordó en rueda de prensa que el síndrome postaborto sí existe y subrayó la necesidad de ofrecer a las mujeres información completa sobre los posibles efectos adversos de la interrupción del embarazo.

106.173 abortos en España en 2024

Y es que esta cuestión ha vuelto a la primera línea tras la decisión del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid de apoyar una propuesta de VOX para informar a las mujeres sobre los riesgos del aborto. Según los datos del Ministerio de Sanidad, en 2024 se registraron 106.173 abortos en España, unos 3.000 más que en 2023.