Netanyahu permite el acceso y el rezo al Santo Sepulcro tras las críticas por impedir la entrada al Patriarca Latino de Jerusalén

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha ordenado permitir el acceso pleno e inmediato a la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén al cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino. La decisión llega después de que las autoridades israelíes le impidieran la entrada por primera vez en siglos, justificando el bloqueo como una medida de protección a los fieles tras los recientes ataques de Irán.

Un cierre inédito por seguridad

Según un comunicado oficial, la restricción se implementó después de que Irán atacara con misiles balísticos los lugares sagrados de Jerusalén. El texto señala que, durante uno de los ataques, "fragmentos de misil impactaron a pocos metros de la Iglesia del Santo Sepulcro". Por este motivo, Israel pidió a los fieles de todas las confesiones "que se abstuvieran temporalmente de asistir a los lugares sagrados".

Rectificación del primer ministro

A raíz de esta situación, se le solicitó expresamente al cardenal Pizzaballa que no celebrara misa en la basílica. Sin embargo, Netanyahu ha revocado la orden tras el revuelo generado: "Tan pronto como supe del incidente con el Cardenal Pizzaballa, di instrucciones a las autoridades para que permitieran al Patriarca celebrar los servicios religiosos según su deseo", ha declarado.