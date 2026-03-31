Cada uno de estos preludios del Triduo Pascual nos llevan a ver cómo fue la Santa Cena antes de ser entregado el Señor en manos de los gentiles. Hoy es Martes Santo. Es el tercer día Menor de la Semana Santa, a dos jornadas de adentrarnos en el Jueves Santo. También se denomina “Martes de la controversia”.

En esta ocasión el Señor con los suyos se encuentra en el Cenáculo. La primera controversia es el anuncio del traidor. Jesús da muestras de preocupación interior y se conmueve al anunciar que uno de ellos le va a entregar.

Juan se encuentra cerca de Él y siguiendo lo que le dice Pedro por señas se apoya en el Señor y le pregunta quién será. Entonces el Maestro le deja la señal. Aquel a quien le dé el trozo de pan mojado en salsa ese es. También le urge a llevar lo que tiene que hacer cuanto antes.

Cuando sale Judas Iscariote del lugar, era de noche y estaba muy oscuro. Es el momento del anuncio de la segunda controversia. Aquí entra en escena Simón. Extrañado le pregunta a dónde va. El Señor le dice que ahora no puede ir con Él.

Durante la conversación el Pescador asegura que le seguirá adonde vaya. Incluso da un paso más y le promete que dará la vida por él, si es necesario. Es cuando Cristo le asegura a Simón Pedro que ese mismo día por la noche, negaría tres veces que le conoce antes de que cantase el gallo dos veces.