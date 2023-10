El mensaje de Pizzaballa a la población de Gaza: "No perdáis el valor y la esperanza"

El Patriarca Latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa,ha enviado un mensaje de esperanza a la población de Gaza mientras avanza la toma de Israel en un proceso que deja ya 7.000 muertos, mientras la Unión Europea ha acordado pedir "corredores" y "pausas humanitarias" en la franja.

En su mensaje, Pizzaballa muestra su deseo de regresar pronto a Jerusalén "para encontrarme con vosotros, rezar e intercambiar testimonios", y asegura su oración para poner fin a la situación actual.

"Lo que estáis viviendo ahora me toca el corazón, me toca personalmente y toca a toda nuestra comunidad. Al mismo tiempo nos sentimos alentados, me siento muy alentado, por vuestro testimonio, por la forma en que estáis viviendo esta terrible situación en la que os encontráis. Me recordáis lo que está escrito en el Evangelio de Jesús: 'no tengáis miedo de los que matan el cuerpo, pero no tienen poder para matar el alma'", ha continuando expresando Pizzaballa.

A continuación, ha insistido en que sus pensamientos y oración está con el pueblo de Gaza, población que, asevera, no está sola: “Vuestro sufrimiento y dolor me preocupan y dedico todo mi tiempo a la oración en primer lugar, pero también al diálogo con todos los responsables para poner fin cuanto antes a esta situación y apoyaros en todo lo posible".

Asimismo, ha recordado a los 18 hermanos de la iglesia ortodoxa griega de San Porfirio que perdieron la vida en el atentado del pasado 19 de octubre, afirmando que todos ellos “están en el cielo rezando por vosotros e intercediendo por vosotros, ellos son nuestra fuerza", ha subrayado.

"No perdáis el valor y la esperanza", instó el cardenal en árabe: “Recordad que el Señor está con vosotros y que nosotros estamos con vosotros. Sed fuertes, estoy seguro de que un día volveremos a estar juntos en Gaza en oración, con alegría, en paz", ha clamado Pizzaballa en su mensaje.