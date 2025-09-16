García Magán pide respeto al derecho internacional en Gaza: “El terrorismo no se combate con terrorismo de Estado”

El secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, se ha mostrado cercano a la población gazatí, y en especial a los cristianos que viven en Palestina. García Magán ha condenado tanto el terrorismo, como las respuestas desproporcionadas.

“La causa próxima de esta situación es que en octubre de 2023 se produce un acto terrorista de Hamás contra civiles del territorio de Israel. Nosotros, como sociedad española que durante décadas hemos sufrido el azote del terrorismo, tenemos que estar especialmente sensibilizados”, ha recordado.

la cee apoya la solución de los dos estados

Sin embargo, advirtió que la respuesta militar debe ajustarse al derecho internacional. “El uso de la fuerza y de la violencia no es indiscriminado ni absolutamente libre. Hay un ius in bello, un derecho en la guerra, y ahí están las convenciones de Ginebra. El terrorismo no se puede combatir con terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado no es lícito.”

“El deseo de unos y de otros no puede ser el acabar con el otro pueblo. La solución que ofrece Naciones Unidas, y que también la Santa Sede apoya, es la de dos Estados.”, ha recordado