Los obispos italianos valoran como un "signo positivo" el freno al referéndum sobre la eutanasia

La Conferencia Episcopal Italiana (CEI) ha valorado como "un signo positivo" la decisión del Tribunal Constitucional del país transalpino de poner coto a la realización de un referéndum sobre la eutanasia.

Según la sentencia del alto tribunal, tal y como estaba propuesta la consulta popular que impulsó la Asociación Luca Coscioni, "no se garantizaría la protección mínima constitucionalmente necesaria de la vida humana", por lo que los jueces lo consideraron "inadmisible" en el fallo. En la práctica, la iniciativa pretendía tumbar el artículo 579 del Código Penal, que actualmente sanciona a "quien causa la muerte de un hombre, con su consentimiento" con penas de entre seis y quince años de prisión.

"Confermata un’inderogabile scelta di tutela della vita". Nota della Presidenza #CEI su sentenza Corte Costituzionale #eutanasiapic.twitter.com/L6JMESXVcb — @CEI (@UCSCEI) February 15, 2022

Los obispos italianos han manifestado en un comunicado de prensa que con esta decisión el Tribunal Constitucional ha confirmado que la norma sobre "el homicidio con consentimiento", como llama a la práctica de la eutanasia, es contraria al propio que tutela "la vida, en general, con particular referencia a las personas débiles o vulnerables".

"Es una invitación muy concreta a no marginalizar nunca el compromiso de la sociedad en su complejidad, a ofrecer el apoyo necesario para superar o aliviar la situación de sufrimiento o malestar", ha incidido la CEI. El pasado 9 de febrero, el Papa condenó todas las "derivas inaceptables" que llevan a matar como el suicidio asistido o la eutanasia tras constatar que solo la vida es un "derecho".

"La vida es un derecho, no la muerte, que debe ser acogida, no suministrada. Y este principio ético concierne a todos, no solo a los cristianos o a los creyentes", aseguró el Pontífice