Alcalá de Henares habilita el convento de las Bernardas para exponer reliquias de San Isidro o San Agustín que durante siglos permanecieron ocultas

El Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares está instalando un relicario con un total de 250 piezas en el convento de las Bernardas, procedentes de Boadilla del Monte. Contiene reliquias sacras de los tipos desde el siglo XVII, creando una colección muy importante.

El arquitecto de la diócesis de Alcalá, José Luis González, ha comentado en 'Ecclesia al día' que los trabajos siguen su curso, y califica de “suerte” poder contar con estas piezas en la ciudad madrileña.

“Todo ha sido un cúmulo de decisiones que han ido encaminadas a que Alcalá sea el lugar más adecuado. El relicario viene de un convento cisterciense de Madrid, que luego fueron trasladados a Boadilla del Monte y finalmente, con el cambio de uso de la vida religiosa, las religiosas que estaban en ese convento de Boadilla se trasladaron a otro convento y este conjunto de piezas excepcional tenía que buscar una nueva ubicación, y qué mejor lugar que un convento también de la orden cisterciense del siglo XVII como el convento de las Bernardas al lado del Palacio Arzobispal”.

Reliquias de San Isidro, San Agustín, Santa Ana o los Apóstoles

González ha precisado que el relicario es una pieza histórica que durante siglos permaneció oculta, lo que hizo que fuese poco conocida entre los fieles: “Estuvo durante años dentro de la clausura para la veneración de la propia comunidad de religiosas, y en Boadilla también permaneció en clausura. La suerte es que este convento de las Bernardas no es de clausura y estará abierto a la visita y a la veneración.”

En estos momentos se está instalando la estructura, pero las 250 reliquias ya se encuentran en el convento de Alcalá de Henares, como ha informado el arquitecto. “Se está montando la caja de la habitación que se está acristalando. Se está instalando al lado del presbiterio, al lado del altar mayor con una relación directa con los espacios litúrgicos de la Iglesia y la Eucaristía”.

José Luis González ha añadido que las 250 reliquias forman parte de toda la historia de la Iglesia, entre ellos de santos como San Isidro, San Agustín, Santa Ana o los Apóstoles: “Están catalogadas desde el punto de vista histórico, pero hay que hacer un análisis desde el punto de vista religioso para ofrecerlo a los fieles de la diócesis de Alcalá”.