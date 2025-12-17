Luis Argüello, sobre las 'homilías inéditas' de Benedicto XVI: "Propone la Cruz como camino y método a la hora de abordar las distintas situaciones"

La Fundación NEOS ha presentado en Madrid el libro 'El Señor nos lleva de la mano', una obra póstuma que reúne las homilías más íntimas e inéditas de Benedicto XVI, y que ha sido editado por 'Encuentro', cuando se van a cumplir tres años de su fallecimiento el 31 de diciembre de 2022.

En la publicación se recoge las pláticas pronunciadas por el Papa alemán lejos de los focos públicos tanto en su etapa como Sucesor de Pedro como en su retiro en el Monasterio Mater Ecclesiae una vez que renunció al papado.

En estas 135 homilías dividida en dos volúmenes, Benedicto XVI muestra su profundidad teológica, la lucidez de su pensamiento y una mirada creyente capaz de iluminar los desafíos actuales de la Iglesia y del mundo, como ha destacado Marcela Jiménez-Unquiles, presidenta de la Fundación Internacional Ratzinger.

“La vocación de Ratzinger fue el estudio, las publicaciones y la docencia. Expresó con claridad la esencia del cristianismo. Tras ser elegido Papa sirvió a la verdad sin dejar de difundir y defender la Doctrina de la Iglesia Católica. Su teología es admirada por el carácter abierto y ecuménico, descansa en la obediencia a la Iglesia y el amor a Dios. En las homilías privadas hay un continuo sacar agua de la profundidad de la fuentes, en la que se percibe inteligencia y sabiduría por ser resultado de una larga y rica trayectoria teológica, filosófica y humana”, ha sostenido.

Entre sus reflexiones, Ratzinger advierte de los grandes retos de nuestro tiempo, como 'el analfabetismo religioso', la ausencia de Dios en la vida pública, las guerras o los refugiados en un contexto de crisis espiritual y cultural que atraviesa el mundo occidental especialmente.

Argüello asegura que las homilías de benedicto xvi muestra sus máximas preocupaciones

En este sentido el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, que ha mantenido un coloquio con Joseph Weiler, profesor y primer judío galardonado con el Premio Ratzinger en 2022, considera que en las homilías privadas del Pontífice nos conecta con algunas de sus preocupaciones, haciendo hincapié en el avance secular.

“Benedicto XVI es consciente de la sociedad en la que vivimos, una sociedad especialmente en Occidente secularizada y ha aprendido a vivir como si Dios no existiera y ve en Dios incluso una amenaza, que se resiste a ser oveja y reconocer a un pastor porque la autonomía parece resistirse a que alguien nos lleve de la mano. Otra problemática es la crisis del cuerpo en lo que significa para los creyentes el cuerpo eclesial, la Iglesia que tiene la forma de cuerpo de Cristo, con lo que cuerpo expresa y significa. Es fragilidad y capacidad de relación, es real pero al tiempo con capacidad de trascender y desear”, subraya el arzobispo de Valladolid.

"Cristo está vivo pero sigue teniendo las marcas de la Cruz”

El presidente del episcopado asegura que en sus homilías, trata de “pasar por el corazón los textos” y reconoce beber de algunas fuentes como “de las homilías de los Padres de la Iglesia o la que conocemos de los papas recientes y especialmente de Benedicto XVI”.

Para Argüello, un hecho significativo de las homilías de Ratzinger es “ayudarnos en la búsqueda de Dios y hacernos caer en la cuenta de que Dios también nos busca, esa experiencia de que nos lleva de la mano”.

En este sentido, asegura que Benedicto XVI propone la Cruz como señal cristiana tanto “como camino como método a la hora de abordar las distintas situaciones, mirando la Cruz porque Cristo está vivo pero sigue teniendo las marcas de la Cruz”.

"lo político está secuestrado por la formas contemporáneas"

Cuestionado si la política debe entrar en política, el presidente de la Conferencia Episcopal recalca que en estas alocuciones se comenta “la Palabra de Dios”, y ello pasa por las categorías de verdad, justicia, perdón, amor, vida, la dignidad humana o la propuesta del bien común.

“La homilía es una educación evangélica que tiene consecuencias para la polis, para la ciudad. Las dificultades para traducir esto es que lo político está secuestrado por la formas contemporáneas, por la partitocracia de entender lo político, pero política es lo que tiene que ver con la ciudadanía”, ha puntualizado.