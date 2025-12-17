'Te invito a cenar': la tradicional iniciativa de la Navidad madrileña para recordar a las personas necesitadas "que no están solas"

'Te invito a cenar' es una experiencia que da paz y llena el corazón al compartir con los más necesitados la Navidad. Es lo que organiza cada año distintas asociaciones sociales de Madrid perteneciente a la Compañía de las Obras, que acompañan a colectivos en exclusión social, y que están guiadas por un mismo objetivo: responder a las necesidades de las personas compartiendo no solo recursos sino también el sentido de la vida.

La cena tendrá lugar el próximo domingo, 21 de diciembre, en la que participarán unas mil personas. Uno de los organizadores de 'Te invito a cenar', Jesús Ángel Pindado, ha explicado en 'Ecclesia al día' que será una noche de celebración con personas a la que acompañan desde hace años.

“No se queda en un gesto aislado de te invito a cenar una noche cerca de la fiestas navideñas, sino que celebramos una amistad en el que acompañamos a estas personas”, ha recalcado.

Pindado ha ensalzado la labor de los 500 voluntarios que permiten sacar adelante esta iniciativa solidaria, a la que suman entidades que “colaboran desde lo primeros años con sus empleados y participan de forma altruista, además de otras muchas personas que conocen la iniciativa a través de los medios de comunicación y por envidia quieren sumarse y vienen”, ha precisado.

"les recordamos a estas personas que no están solas"

Para Jesús Ángel Pindado, 'Te invito a cenar' es una forma de recordar que estas personas que atraviesan por dificultades “no están solas”, sino que “estamos juntos, les recordamos que no están solas y queremos compartir las circunstancias por la que pasan”.

Y es que buena parte de los beneficiarios de esta iniciativa son personas sin familia, por lo que agradecen “que alguien les esté esperando, que alguien haya pensado en ellos con esta cena de gala, y es bonito ver cómo llegan al salón de Cuatro Vientos y se ponen sus mejores galas, porque celebramos la Venida del Señor, que es el motivo que nos aúna ese día”, ha subrayado.

En algunos casos, los voluntarios fueron beneficiarios de los programas de la Compañía de las Obras como el proyecto 'Miriam, que acompaña a embarazadas que decidieron seguir adelante con su hijo y no abortar: “Una de las chicas a las que acompañamos en los primeros años después de dar a luz ver, y que dejó de participar en el programa, al año siguiente estaba de voluntaria por estar muy agradecida”, ha contado Pindado.