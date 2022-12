Los obispos de EEUU rechazan la protección del matrimonio homosexual: "Disminuye la integridad del matrimonio"

Después de que el Senado de EEUU aprobaba el proyecto de Ley de Respeto al Matrimonio que tiene como objetivo proteger el matrimonio homosexual, los obispos del país han mostrado su desacuerdo.

El presidente norteamericano, Joe Biden, fue el encargado de firmar esta norma el pasado martes, 13 de diciembre, afirmando que con este ley “estamos reafirmando una verdad fundamental: Amor es amor y los estadounidenses deben tener el derecho de casarse con la persona que aman”.

Ten years ago, I said marriage is about a simple proposition:



Who do you love?

Will you be loyal to the person you love?



The Respect for Marriage Act recognizes that everyone should have the right to answer those questions for themselves, without government interference.