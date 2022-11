Expósito: "Las reuniones de Biden y Xi y la de los servicios secretos pueden ser señal del fin de la guerra"

¿En qué se fija este martes Ángel Expósito para dar su clave en 'El Paseíllo de El Tron' de Herrera en COPE?

La clave es la guerra. Quizás confunda deseos con realidad, pero creo que pueden cambiar las cosas. Ayer se produjeron tres escenas que me parecen muy importante, como la visita de Zelenski a Jersón, la reunión de Biden y Xi Jinping en el marco del G20

Esto es lo que me decía la vicepresidenta primera del Gobierno Nadia Calviño sobre estas noticias en La Linterna, "es una noticia que va en la recuperación del terreno por parte de Ucrania, aunque el propio presidente Zelenski pide prudencia y cautela, no sabemos qué tiene en la cabeza Putin; estoy de acuerdo en que es una muy buena noticia la reunión de Biden y Xi Jinping porque ignorar una súper potencia como es China o tratar de desarrollar un nuevo modelo de comercio como si no existiese es totalmente irreal".

La imagen de Zelenski en Jersón, este hombre aunque vaya escoltado, tiene un par...como un castillo; la reunión de Biden y Xi aunque la cara de Xi Jinping tiene una cara de alegría..., pero ese apretón de manos, más la reunión de las delegaciones es clave; y tercero, la reunión en Turquía, de la que no hemos visto imágenes, entre un tal William Burns, jefe de la CIA, y Serguéi Naryshkin, de los servicios secretos rusos, de la inteligencia exterior de Rusia. Dice Burns que no hablaron de Ucrania, no se lo cree ni él, que hablaron de otras cuestiones, del mundo...

Si juntas las tres cosas: la reconquista, veremos la reacción de la bestia; la reunión Biden/Xi y la de los dos servicios de inteligencia, puede que la guerra no dure demasiado porque como me dijo un amigo economista, no va a durar tiempo porque no hay dinero para mantenerla ni por los buenos ni por los malos. Ojalá.