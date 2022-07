Los obispos de EEUU, contrarios al decreto de Biden que permite el aborto: "Falta de servicio a las mujeres"

La Conferencia de Obispos de EEUU ha criticado al presidente Joe Biden por firmar el decreto el pasado 15 de julio por el que contrarresta el fallo del Tribunal Supremo en el que tumbaba la ley que protegía la práctica del aborto en el país desde 1973.

En un comunicado firmado por el presidente del Comité de Actividades Pro-Vida, William E. Lori de Baltimore, y el máximo responsable del Comité de Libertad Religiosa, el cardenal Timothy M. Dolan, lamentaban que “la mayoría en la Cámara de Representantes votó el viernes pasado para aprobar el proyecto de ley de aborto más injusto y extremo que nuestra nación jamás haya visto”.

En este sentido, consideran los obispos del país que atender a las necesidades de las mujeres promocionando el aborto “financiado por los contribuyentes” constituye “un mal grave y una falta de amor y servicio a las mujeres”, argumentan.

A juicio de los obispos americanos, ofrecer abortos gratuitos o bajo coste, en lugar de aumentar los recursos que las mujeres necesitan para cuidar de sí mismas y de sus hijos, “no es una elección sino una coerción y un abandono insensible. Simplemente repetir el mantra de que el aborto es atención médica no lo convierte en tal. Terminar deliberadamente con la vida de seres humanos indefensos y sin voz es la antítesis de la atención médica”, aseguran.

Como alternativa, la Iglesia de EEUU propone a la sociedad sumarse a 'Stand with Moms in Need' ('Apoyo a las madres necesitadas'), en la que se pide a diócesis, parroquias e instituciones católicas apoyar a las madres que precisen de ayuda y acogimiento.

“Una visión que defiende la verdad de que toda vida humana es sagrada e inviolable, una sociedad en la que la protección jurídica de la vida humana va acompañada de un profundo cuidado de las madres y sus hijos. Exhortamos a nuestra nación a priorizar el bienestar de las mujeres, los niños y las familias tanto con los recursos materiales como con el acompañamiento personal para que ninguna mujer se sienta obligada a elegir entre su futuro y la vida de su hijo”, subrayan en la nota.