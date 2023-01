Los extremistas judíos vuelven a la carga contra la comunidad cristiana de Jerusalén

El recrudecimiento de la violencia entre israelíes y palestinos en los últimos días ha dejado en segundo plano un nuevo episodio de hostigamiento por parte del nacionalismo judío contra la comunidad cristiana de Jerusalén. La agresión ha sido condenada por el Patriarcado Latino en nombre de la Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del 26 de enero, cuando un grupo de colonos israelíes, «portando banderas, cantando y gritando», entraron en la Ciudad Vieja por la Puerta Nueva y comenzaron a hostigar a los clientes de un restaurante de la zona y a destrozar su mobiliario y el de los comercios cercanos. Tras ser avisada, la policía tardó una hora en llegar y poner fin a la agresión, que tuvo lugar en la calle que conduce al Santo Sepulcro, en el barrio cristiano, donde hay numerosos monasterios e iglesias.

BREAKING: The Armenian restaurant Taboon Wine Bar in Jerusalem was just attacked this evening by Israeli extremists.



This follows several similar attacks and acts of aggression against the Armenian community in the Armenian quarter of Jerusalem. pic.twitter.com/fcUOtw4fgI