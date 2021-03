Los cardenales asiáticos expresan su solidaridad con Myanmar y lanzan un llamamiento: "La paz es necesaria"

En una carta abierta firmada por 12 cardenales asiáticos, miembros de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia, se dirigen al “querido hermano, el cardenal Bo”, compartiendo su dolor y angustia y expresando su pleno apoyo a los líderes religiosos birmanos. Los cardenales pretenden expresar su solidaridad con los líderes religiosos de Myanmar y lanzar un llamamiento por la paz y la restauración de la democracia en la nación birmana.

“Nos unimos a usted mientras dirige a su pueblo en la oración a Dios por una pronta resolución del conflicto y para que todos puedan ver el camino hacia una solución condenando la violencia militar contra civiles inocentes”, se puede leer en la carta recibida por la Agencia Fides

Los cardenales reiteran: “La violencia nunca es una solución; la fuerza nunca es una solución. Sólo da lugar a más dolor y sufrimiento, a más violencia y destrucción. Pedimos encarecidamente a todos los líderes religiosos de Myanmar que se unan a nosotros en esta oración por la paz, en este llamamiento por la paz y en los esfuerzos por la paz”.

"We, the Cardinals of Asia, join in making a fervent appeal to all concerned: the military, the politicians, the demonstrators, all religious leaders and the Church: PEACE, PEACE, PEACE. Peace is possible. Peace is necessary."



