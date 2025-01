"En Haití las cosas están incluso peor": 15 años después del terremoto, la esperanza persiste gracias a la ayuda alimentaria de Mary's Meals

Han pasado quince años desde que un devastador terremoto arrasó Haití el 12 de enero de 2010, dejando una profunda cicatriz en la nación y cobrando la vida de 300.000 personas. A día de hoy, el país se enfrenta a una crisis aún mayor: la violencia de bandas armadas que actúan fuera de la ley y una profunda escasez de alimentos.

A pesar de este panorama sombrío, organizaciones como Mary’s Meals (Las Comidas de María en español), trabajan sin descanso para brindar esperanza a los niños haitianos a través de la alimentación y la educación.

Crisis Alimentaria y Violencia de Bandas

La situación en Haití es crítica, con una grave escasez de alimentos que afecta a gran parte de la población. "No hay alimentos suficientes para todos", afirma Paloma García Ovejero, jefa de prensa internacional de Mary’s Meals, en 'Ecclesia al día' en TRECE. Las bandas armadas han tomado el control de muchas áreas, sumiendo al país en un estado de caos y desorden. Como explica García Ovejero, "las bandas armadas, los chicos han tomado el control de la mayor parte de las zonas de este estado fallido".

Mary's Meals



La pobreza y el hambre son los principales impulsores de esta violencia. Muchos jóvenes recurren a las bandas como una forma de obtener alimento, una realidad que, según García Ovejero, los lleva por caminos que no desean. "Cuando no comes, cuando tienes hambre, cuando te duele el estómago de hambre, no puedes pensar. Por tanto, no puedes distinguir entre el bien y el mal", añade.

Y precisamente ahí está la clave: "No hay bandas armadas porque no haya un control del Estado, que por supuesto no lo hay. Es que tienen hambre y si un chaval con una pistola o metido en estas mafias consigue comer, eso le conduce a sitios donde no quiere ir y donde sus madres no quieren que vayan. No son chavales abandonados, son solamente niños con hambre".

El Trabajo de Mary's Meals

Mary's Meals se dedica a proporcionar comidas nutritivas a niños en edad escolar, ofreciendo así una doble ayuda: una alimentación para su desarrollo además de fomentan la asistencia escolar para un futuro que les impida caer en esas bandas para conseguir comida.

Mary's Meals



La organización alimenta a 175,000 niños diariamente en 500 colegios. "El alimento se les da en el pupitre y las madres saben que si el niño no va al colegio, no solo no estudia, sino que a lo mejor no va a tener nada más que comer en todo el día" comenta García Ovejero. De este modo, se busca romper el ciclo de pobreza y violencia al proporcionar educación y un futuro mejor.

El Impacto de la Crisis en las Familias

La violencia de las bandas ha provocado el desplazamiento de millones de personas dentro de Haití. Estas familias, a menudo pierden todo lo que tienen, incluyendo sus ahorros, ya que no hay cultura de meter dinero en bancos. "Cuando te queman la casa, te queman todo lo que tienes, incluidos los billetes debajo del colchón", afirma García Ovejero. Esta situación terriblemente extrema, agrava la crisis alimentaria y hace que la labor de organizaciones como Mary's Meals sea aún más crucial.

Llamado a la Acción

A pesar de la adversidad, hay esperanza para Haití. Como se menciona en el audio, "podemos decir que aún hay esperanza para Haití. No todo está perdido, aunque lo parezca, aunque no haya gobierno, aunque no haya seguridad, aunque haya tiroteos y muertes y budú". La organización Mary's Meals demuestra que, a través del esfuerzo y la solidaridad, se puede marcar una diferencia. Con solo 22 € al año se puede asegurar "que un niño coma todos los días".

Es imprescindible que la comunidad internacional no olvide a Haití y siga apoyando iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de los más vulnerables. "A todos se nos ha olvidado Haití y por eso es muy importante estar pendiente y ver cómo se sigue trabajando, porque es necesaria esa ayuda", recalca García.

Los desafíos que enfrenta Haití son grandes, pero la labor de Mary’s Meals muestra que hay motivos para la esperanza. Al abordar la necesidad básica de alimentos y promover la educación, esta organización no solo está salvando vidas sino que está construyendo un futuro mejor para los niños de Haití. Para aquellos que deseen apoyar esta causa, pueden informarse más en la página web www.marysmeals.es.