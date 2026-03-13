El grito de la Iglesia para frenar la minería: "Estamos en un límite que el planeta ya no soporta"

La red Iglesias y Minería ha anunciado el lanzamiento de una plataforma global para detener el modelo de extracción actual. La iniciativa, que se presentará la próxima semana en el Vaticano, busca hacer un llamado desde el Sur Global a los países del Norte Global para frenar un sistema que, según denuncian, prioriza un modo de consumo que sacrifica a las comunidades más vulnerables.

Un modelo "totalmente desfasado"

La organización advierte que la minería ha alcanzado un punto totalmente desfasado y exagerado. Esta situación se debe a la creciente demanda de minerales para la fabricación de dispositivos móviles, armamento y para el desarrollo de la inteligencia artificial. Según Daniela Andad, responsable de comunicación de Iglesias y Minería, el planeta ha llegado a un punto crítico: "Estamos en un nivel de extracción que el planeta ya no soporta".





El impacto en los territorios

El llamado de la plataforma pone en el centro a las víctimas del extractivismo. Andad, proveniente de un territorio afectado, explica que este modelo de desarrollo no beneficia a las poblaciones locales, que a menudo carecen de servicios de salud dignos. Los impactos en el Sur Global son devastadores, con denuncias de violación de derechos humanos, contaminación de agua, desplazamiento forzado y graves afectaciones a la salud.

Aunque el problema está más acentuado en América Latina, la red advierte que el fenómeno ya ha llegado a Europa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha impulsado que el 10% de los minerales estratégicos salgan del continente. En España, concretamente, ya hay aprobados siete proyectos mineros en zonas de Galicia y Extremadura.

La desinversión como respuesta

La propuesta principal de la plataforma es promover la desinversión en minería, pidiendo a las organizaciones, especialmente a las de fe, que revisen sus acciones financieras. El objetivo es evitar que, consciente o inconscientemente, se apoyen crímenes ambientales a través de inversiones en bancos o fondos comprometidos con la extracción. "No vamos a invertir más en empresas o en fondos que están extrayendo", señalan como una de las acciones concretas.

EFE



Ya existen casos esperanzadores que demuestran que el cambio es posible. La Conferencia Episcopal de Austria ha establecido un código ético que incluye no invertir en minería y ha decidido no utilizar más oro para sus acciones litúrgicas. A este ejemplo se suman otras congregaciones religiosas como los verbitas o los combonianos, que también han adoptado políticas de inversión ética y apoyan proyectos comunitarios.