La Fortaleza de Dios ayuda y socorre en los momentos de mayor peligro. Hoy celebramos a San Sabino. Nace en torno al siglo III en Hermópolis, región perteneciente a Egipto. Es una etapa de persecución contra los cristianos porque la tierra egipcia pertenece al Imperio Romano.

La estrategia que seguían los emperadores era probar si una persona seguía los dioses imperiales o al Dios de Jesucristo. Para ello le obligaban a sacrificar. Ahí es donde se les descubría y procesaba. En este contexto él se convierte corriendo el riesgo de ser apresado y ajusticiado como sucedió.

Su conversión la tomó con tal ahínco que se dedicó a la oración, al acompañamiento de sus hermanos en la Fe y a la caridad solidaria con los pobres. Incluso la tradición asegura que tuvo algún tipo de servicio en la ciudad.

Pero también buscaba refugios donde cobijarse para evitar que le descubriesen. La ocasión se presentó cuando uno de los que recibió ayuda de él le delató a las autoridades y fue detenido. Le sometieron también a la prueba pidiéndole un gesto de renuncia al cristianismo, ofreciendo incienso a los ídolos.

Es intento les sale mal porque no quiere apostatar de Cristo. Las gobernantes decretan que San Sabino fuese ahogado en el río Nilo, atándole al cuello una piedra de molino, muriendo mártir. Su culto empezó muy pronto y se extendió rápidamente.