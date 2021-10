La decisión que ha tomado un ladrón tras robar un cáliz de una Iglesia: "Se lo pido de rodillas..."

Un hombre que robó un valioso cáliz de la parroquia San Juan XXIII en el Callao, Perú, devolvió el objeto sagrado el pasado 11 de octubre y, arrepentido, envió una carta pidiendo perdón al párroco del templo, P. Jorge Eduardo Ramírez.

“Padre, lo siento, estoy arrepentido. Tengo una hija y necesitaba. Por favor, no quiero dejarla sola, no me denuncie. Perdóneme, se lo pido de rodillas. Dios me perdone, tenga compasión”, dice la carta enviada al párroco. En otro periódico, el hombre detalló que su hija lo vio en el video de seguridad de la iglesia, que fue reproducido por los medios de comunicación locales, y le pidió que se detenga.

EN VIVO | Callao: ladrón arrepentido devuelve cáliz robado. ?https://t.co/vmpLe6SQDXpic.twitter.com/RhIh4ku7XG — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) October 12, 2021

Según la prensa, el valor del cáliz, de plata enchapado en oro, asciende a unos 6 mil soles (alrededor de 1,4 mil dólares). El P. Jorge Eduardo Ramírez denunció el robo, ocurrido el 20 de septiembre pasado el mediodía, a través de una publicación en Facebook.

En su publicación, el sacerdote incluyó capturas del video de seguridad, en las que se observa al hombre ingresar por la puerta principal de la parroquia y llegar hasta la sacristía. Allí tomó el cáliz que estaba preparado para la Misa y salió por la puerta, escondiendo el objeto sagrado en su ropa.

En diálogo con la agencia de noticias ACI Prensa, el P. Ramírez dijo que “temía que le dieran un mal uso al cáliz, pero la hija del hombre que hurtó le dijo que lo devuelva. Yo le agradezco que haya reflexionado y lo haya devuelto”.

“Ahora tengo que limpiar y consagrar de nuevo el cáliz, ya que ha caído en otras manos y los objetos sagrados no se usan de esa manera”, señaló. El sacerdote indicó luego que aunque no conoce a la persona que robó el cáliz, “sé que ha reflexionado”.

“Yo lo he invitado a no seguir en ese camino y que, si necesita, si pide, como dice el Evangelio, por su hija que está muy enferma, que venga aquí. Porque las parroquias están para ser caritativas”, dijo. Para el sacerdote, el arrepentimiento del hombre “ha sido una cosa del Señor y de las oraciones de mucha gente”.

El P. Ramírez dijo a ACI Prensa que espera que una situación como la vivida no vuelva a ocurrir en el templo católico. “Ya van cuatro veces que roban en la parroquia desde el 2020”, denunció.