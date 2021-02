La Custodia de Tierra Santa crea un Vía Crucis virtual que permite a los fieles seguir el camino de Jesús

La Custodia de Tierra Santa presentó hoy, por el inicio de la Cuaresma, un Vía Crucis virtual que permitirá a los fieles visitar la Vía Dolorosa de Jerusalén, el camino que hizo Jesús hasta su crucifixión, según la tradición cristiana.

Tras casi un año sin peregrinos por las restricciones del coronavirus, la Custodia, de la orden de los franciscanos que mantienen los lugares sagrados, ha creado la iniciativa llamada "Hic-En el camino de la cruz", que se extenderá hasta Semana Santa.

