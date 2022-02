Cáritas Ecuador lanza una campaña de ayuda por los damnificados de la aluvión: "Sumar corazones y manos"

La ciudad de Quito en Ecuador está sufriendo desde hace unos días unas intensas lluvias que han creado un aluvión azotando varios sectores de la ciudad. El fenómeno ha dejado hasta ahora 24 personas fallecidas – cifra que podría aumentar -, 12 personas desaparecidas, varios heridos y severos daños a viviendas y vehículos.

La archidiócesis de la ciudad, a través de Cáritas, ha lanzado una campaña de solidaridad para ayudar en las necesidades más urgentes a los damnificados del aluvión que ha devastado varias zonas de la ciudad, y ha pedido rezar por las víctimas de esta tragedia y sus familias.

El pasado martes, la archidiócesis de Quito publicó en su página web que el aluvión comenzó justo “en la parroquia Belisario Quevedo y se extendió hasta la avenida Amazonas”. Los más afectados fueron los vecinos de La Comuna, La Gasca, Las Casas, Santa Clara y otros barrios del noroccidente de Quito.

Durante estos días han lanzado una campaña de solidaridad a través de Cáritas que “está movilizando ayuda de urgencia” a todos los barrios afectados “para cubrir las necesidades más urgentes” de las familias damnificadas.

El arzobispo de Quito, mons. Alfredo José Espinoza Mateus, ha expresado su dolor por “la tragedia” y ha llamado a los fieles a “sumar corazones, manos y decisiones solidarias” y colaborar con la campaña de ayuda humanitaria que lanzaron a través de Cáritas. El delegado de la ONG de la Iglesia católica ha anunciado que Cáritas está recibiendo “alimentos no perecibles, prendas de vestir, medicinas, mascarillas y kits de primeros auxilios en cada una de las parroquias” de la archidiócesis.

El arzobispo ha subrayado que cada parroquia de la ciudad será “un centro de acogida” de las donaciones y ha precisado que en especial “se necesita ropa y alimentos no perecibles”, y que “no se necesitan por el momento cobijas”. “No podemos, ni debemos quedarnos de manos cruzadas viendo de lejos el dolor de los demás. Es un dolor que nos debe comprometer a actuar y no nos puede dejar indiferentes. Recordemos que el Papa Francisco nos dice que, ‘el amor no tolera la indiferencia […]la indiferencia es contraria al amor de Dios’”, dijo mons. Alfredo José Espinoza.

?? #Atención || Monseñor Alfredo Espinoza Mateus,Arzobispo de #Quito acudió al sector de #LaGasca junto a brigadistas y Sacerdotes para brindar ayuda a los afectados,además, pide colaboración para la segunda colecta que se realizará el domingo 6 de febrero.??



El prelado también ha llamado a “unirnos en oración por las víctimas de esta tragedia” y ha anunciado que se ofrecerán Misas por esta intención durante la semana. “En las Eucaristías de estos días, de manera especial del domingo, pedir por ellos [los fallecidos]. También oremos por todos los damnificados, para que sientan la fortaleza de Dios en este momento”, señaló.

El Prelado anunció que el domingo 6 de febrero, al final de todas las Misas parroquiales celebradas en la Arquidiócesis, se realizará una “segunda colecta” de ayuda a los damnificados. “Mantengámonos unidos en oración y atentos a cualquier necesidad que se presente y que oportunamente, de forma oficial, se les comunicará. Unidos en el Señor de la vida”, concluyó.