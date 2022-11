El cardenal Semeraro, en el Congreso sobre 'Modelos de santidad': "Todos estamos llamados a ser santos"

El cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, ha intervenido este miércoles en el congreso “Modelos de santidad y canonizaciones a 40 años de la Constitución Apostólica 'Divinus Perfectionis Magister'", organizado junto con el Pontificio Comité para las Ciencias Históricas.

Hablando de la “vocación universal a la santidad y de la santidad canonizada”, Semeraro remarcó que, como dice el documento, puesto que "todos los que miran con fe a Jesús" son la Iglesia constituida por Dios y el sacramento visible de la salvación "a los ojos de todos y de cada uno", toda santidad "no es nunca santidad individual, sino siempre santidad eclesial, que afecta a la vida de la Iglesia y repercute como santidad para todos".

Semeraro ha subrayado ademas que “todos en la Iglesia, tanto si pertenecen a la jerarquía como si son gobernados por ella, están llamados a la santidad”, que “se manifiesta y debe manifestarse en los frutos de gracia que el Espíritu produce en los fieles” y “se expresa de diversas formas en cada uno de los que tienden a perfeccionar la caridad en su propia línea de vida y a edificar los demás”.

Citando la exhortación apostólica del Papa Francisco, 'Gaudete et exsultate”, Semeraro recordó que “para ser santo no es necesario ser obispo, sacerdote, religioso o monja. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada a quienes son capaces de mantenerse alejados de las ocupaciones ordinarias, de dedicar mucho tiempo a la oración. Esto no es así. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo cada uno su testimonio en las ocupaciones cotidianas”.

Semeraro ha señalado que la integración de la fe cristiana en el sistema socio-político y estatal “dio lugar a la idea de los santos como mensajeros de la fe, guías de la Iglesia, penitentes y orantes, maestros de conocimiento en las materias y descubridores del amor divino”.

El Papa Francisco, en la exhortación apostólica Gaudete et exsultate, habla también de “la santidad en el paciente pueblo de Dios”: “En los padres que educan a sus hijos con tanto amor, en los hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a casa, en los enfermos, en los religiosos ancianos que no dejan de sonreír" y de nuevo de "santidad de la Iglesia militante" en la constancia de ir "adelante día tras día", la llamada "santidad 'de la puerta de al lado', de los que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o, por usar otra expresión, 'la clase media de la santidad'".