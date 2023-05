El arzobispo de Tokio, Tarcisio Isao Kikuchi, elegido como nuevo presidente de Cáritas Internationalis

La tarde de este sábado durante la 22ª Asamblea General de Cáritas Internationalis, el arzobispo de Tokio, Monseñor Tarcisio Isao Kikuchi, fue elegido como nuevo presidente de este organismo eclesial. Isao Kikuchi SVD, que servirá a la Confederación durante los próximos cuatro años, es arzobispo de Tokio, presidente de la Conferencia Episcopal de Japón y secretario general de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia (FABC). Monseñor Kikuchi ha trabajado en Cáritas en diferentes puestos y con distintos títulos desde 1995, cuando empezó como voluntario en el campo de refugiados de Bukavu, entonces Zaire. Fue director ejecutivo de Cáritas Japón de 1999 a 2004 y presidente de Cáritas Japón de 2007 a 2022. También fue presidente de Cáritas Asia de 2011 a 2019, miembro del Comité Ejecutivo de Cáritas Internationalis de 1999 a 2004 y miembro del Consejo de Representantes de 2011 a 2019.

Today the 22nd General Assembly of @iamCARITAS elected Mons. Tarcisio Isao Kikuchi new president of the Caritas Confederation.

All the Caritas member organisations pray for him and wish him God's blessings for his new mission.#GA2023Caritas#newpathsoffraternitypic.twitter.com/0QgLWbeWId