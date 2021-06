El arzobispo de Miami reza por las víctimas del edificio derrumbado: "Es una trágica noticia para la ciudad"

El Arzobispo de Miami, Mons. Thomas Wenski, elevó sus oraciones por las víctimas del colapso parcial de un condominio de 12 pisos y señaló que el corazón de la Archidiócesis está con todos los afectados por la tragedia.

Este 24 de junio, un edificio, que fue inaugurado en 1981, en Surfside, Miami, sufrió un derrumbe parcial que ha dejado al menos un muerto, una decena de heridos y 99 desaparecidos, entre ellos varios latinoamericanos.

Los consulados de América Latina en Miami indicaron que tres uruguayos, seis paraguayos y nueve argentinos serían algunos de los latinos que se encuentran desaparecidos tras el colapso del edificio. El canciller de Paraguay, Euclides Acevedo, lamentó que la hermana de la primera dama de Paraguay, Sophía López Moreira, su esposo, sus tres hijos y la empleada se encuentran entre los desaparecidos.

We begin our day with heavy hearts as we learn about the partial collapse of the apartment building in the City of Surfside. We pray for all those affected by this tragedy, first responders, and medical personnel. #prayforsurfsidepic.twitter.com/CRypZ7T9g6