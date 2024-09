La mitad de los alumnos no actúan cuando un compañero es víctima del bullying: "Es un dato preocupante"

Con la vuelta al cole regresa también el acoso escolar. Este miércoles, 11 de septiembre, la Fundación ANAR y Mutua Madrileña han presentado su VI Informe 'La opinión de los estudiantes', donde continúa la tendencia a la baja en el porcentaje de alumnos que sufren el acoso, pero a su vez ofrece un dato preocupante: el 47% de los alumnos no actúan cuando un compañero es víctima del bullying.

“La cifra es peor cuando nos fijamos que del 53% que dice hacer algo, el 16,9% comentan que lo que hacen es ser cómplice del agresor y reírse de la víctima, es un dato preocupante en el sentido de que falta mucha cohesión de grupo”, ha advertido el portavoz de ANAR, Benjamín Ballesteros, en 'Ecclesia al día'.

La difusión de rumores falsos, la fórmula de acoso más empleada

La parte positiva del estudio es que un 9'4% del alumnado afirma sufrir acoso escolar o ciberbullying o alguno de sus compañeros, frente al casi 50% de hace una década, lo que para Ballesteros supone un avance significativo.

Entre los doce y catorce años es cuando se produce el mayor volumen de casos de acoso escolar tanto presencial como a través de las redes. Y es que como apunta el portavoz de la fundación ANAR, los agresores han evolucionado la manera de acosar.

“Como cada vez hay más conciencia sobre el acoso escolar, los agresores utilizan fórmulas más sutiles, menos evidentes donde quedan menos huellas a través de insultos, motes, burlas, aislamiento social o difusión de rumores, que es la fórmula más empleada para ejercer acoso sobre las víctimas”, ha explicado Benjamín Ballesteros.

Incidir en la concienciación en los centros escolares y mayor implicación de los padres

A la luz de los datos, para el portavoz de ANAR es necesario seguir incidiendo en campañas de concienciación en los centros escolares, ya que ha dado buenos resultados entre los alumnos: “Cuando termina el taller muchos reconocen que había llevado a cabo acoso escolar sin saberlo y esta es una razón por la que se produce ese silencio a veces”.

Ballesteros también considera importante que los adultos transmitan a sus hijos mensajes correctos para que hagan frente al acoso: “Muchas veces se le dice al niño que si está pasando algo a su compañero no se meta porque no es tú problema, no sea que la tomen contigo y seas tu la víctima... Cuando el mensaje debe ser el contrario, hay que decirle que si alguien sufre acoso tienes que ponerte en su lugar y pensar que necesita apoyo, que necesita ayuda, actuar inmediatamente trasladándoselo a un profesor, porque muchos profesores lo ignoran”, ha recalcado.

“Los adultos tenemos que darnos cuenta de transmitir un mensaje de que si un alumno sufre acoso es un problema de todos, y que tenemos que poner solución entre todos”.

Las consecuencias de sufrir bullying

Según el VI Informe 'La opinión de los estudiantes', el 47% de los alumnos que sufren acoso lo llevan sufriendo durante meses, y el 26,6% más de un año: “Esto va creando huellas psicológicas en la persona y en el futuro provoca que tenga dramas difíciles de resolver. Cuanto antes seamos capaces de erradicar el problema y prevenirlo, tenemos alta probabilidad de que tengamos un futuro mejor para todos”.