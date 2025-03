'WE THE HISPANOS', el documental que reivindica la herencia hispana en Estados Unidos: “Se construyeron sobre una civilización cristiana”

Este viernes ha comenzado la segunda edición de las Jornadas 'Hispanoamérica, un futuro compartido', para reflexionar en torno a la película-documental 'Hispanoamérica, canto de vida y esperanza' del director español José Luis López Linares.

Precisamente, el cineasta ha estado en 'Ecclesia al Día' para hablar sobre la importancia histórica de España en el nuevo mundo y su nueva película: 'WE THE HISPANOS: la raíz hispana de Estados Unidos'. “Los Estados Unidos no se construyeron sobre un desierto, sino sobre una civilización cristiana que estaba ahí mucho antes de que los angloparlantes llegaran”, aseguraba.

“Hay que tener en cuenta que, cuando Estados Unidos se independizó de la Corona Británica, lo que se independizan son trece colonias que suponían una franja estrecha entre los Montes Apalaches y el Océano Atlántico”, explicaba López Linares, quien apuntaba que “el resto fue durante mucho tiempo el Virreinato de la Nueva España”.

El documental se encuentra actualmente en pleno rodaje y, según palabras del propio director, estará terminado en la primavera de 2026: “Quiero estrenarlo el año que viene porque coincide con el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos”.

LA PRESENCIA HISPANA EN EE.UU.

Muchas veces ignoramos la labor que tuvo España en la creación y el desarrollo de muchas ciudades de los Estados Unidos, como señala José Luis López Linares: “No hay más que ver cómo se llaman muchas ciudades de California, Nuevo México, Texas... Antes de ser ciudades fueron misiones de religiosos españoles”. “La primera ciudad que se fundó en ese territorio fue San Agustín, en Florida”, destacaba.

Estados Unidos es el segundo país del mundo con más hispanohablantes, justo por detrás de México, con más de 70 millones, por eso la herencia hispana está más que presente en el país.

“Uno de los ponentes en estas jornadas ha hablado de la presencia de la Virgen de Guadalupe en Estados Unidos”, contaba el cineasta, “y decía que no fueron los mexicanos los que llevaron a la virgen al país, sino que es ella la que los lleva al otro lado de la frontera, que es una forma muy bonita de verlo”. “La presencia de la Virgen de Guadalupe en Estados Unidos cada vez es mayor porque es algo que lleva la hispanidad”, concluía.