Comienzo del Adviento

Existen momentos que nos introducen en la Historia de la Salvación y aunque se repitan cada año, siempre tienen algo de nuevo. Hoy precisamente, damos comienzo a un Nuevo Año Litúrgico. Después de la Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, con la que cerrábamos un Ciclo Litúrgico, empieza el Ciclo A con el Adviento.

Este Tiempo es la preparación para la Navidad, en el que se recuerdan las tres Venidas de Cristo: Una es la que tuvo lugar en la Historia cuando nace en Belén; otra es la Venida Al final de los tiempos en Gloria y la última es cuando le hacemos Presente cada día en el Sacrificio Eucarístico y en nuestras vidas cotidianas.

Las cuatro semanas del Adviento tiene la primera parte que se refiere a la Venida Gloriosa de Cristo el final, y la segunda parte nos adentra en la preparación para conmemorar su nacimiento en Belén, el 25 de diciembre.

El origen de este periodo adventual nos lleva a los Primitivos Tiempos en el que los cristianos celebran el Nacimiento de Jesús, tras el periodo de persecución, en el 313 retornan las Fiestas centrada en el Señor. San Jerónimo en La Vulgata asume la espera en la venida del Mesías.

El año 380 en Hispania, el Concilio de Zaragoza promueve la Preparación para el Nacimiento del Salvador. San Hilario también alude a ello y en Las Galias surge este afán preparatorio en el corazón. San Gregorio de Tours invita a un ayuno especial antes de la Navidad. En el siglo VI Roma ya vive este tiempo con seis semanas que San Gregorio Magno reducirá a las cuatro actuales.

La Virgen, junto a San José, San Juan Bautista y el Profeta Isaías son los pilares de este Tiempo. La Corona de Adviento con cada vela que se enciende cada domingo evoca al Pueblo Santo que espera a su Señor con la lámpara encendida.