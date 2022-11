Vuelve Encuentro Madrid: "Los lugares para el diálogo son los propicios para la construcción del bien común"

“Vivir apasionadamente la realidad supone vivirlo todo, pero eso solo es posible cuando existe la certeza de un bien que vence”. Con esta premisa arrancará este 11 de noviembre Encuentro Madrid. El evento, impulsado por el movimiento Comunión y Liberación pretence reunir como en anteriores ediciones, a más de 10.000 personas que participarán de exposiciones, conciertos, zona infantil, espectáculos, mesas redondas y conferencias “que dan forma a una realidad única en el panorama cultural español”, expresan satisfechos por regresar de manera totalmente presencial tras las dos últimas ediciones marcadas por la pandemia.

Apuesta por el diálogo

Y es que, uno de los objetivos “es crear espacios de diálogo entre personas de culturas, tradiciones y credos diferentes, convencidos de que los lugares de encuentro son el terreno propicio para la construcción de la convivencia y del bien común”. Por eso, explican, “queremos comprobar si, como dice Giussani [Luigi Giussani, sacerdote italiano, fundador del movimiento eclesial Comunión y Liberación] «vivir lo real implica la posibilidad de hallar aquello que es el sentido de la realidad y que se ha hecho parte de ella»”.

En los últimos meses, dvierten, “hemos visto en Europa imágenes que creíamos sepultadas en otro siglo y que nos recuerdan los peores momentos de nuestra historia. Ciudades arrasadas por las bombas, millones de refugiados huyendo de la guerra con lo puesto, familias separadas, miles de muertos. La guerra de Ucrania nos ha encogido el corazón y ha despertado en nosotros preguntas que llevaban demasiado tiempo adormecidas”. A tenor de estas imágenes, los organizadores se preguntan: “¿Por qué y para qué merece la pena vivir? ¿para qué sacrificarnos hoy, cuando el mañana no está asegurado? ¿cuál es el sentido del sufrimiento?”. Estas son algunas de las cuestiones a las que a través de los debates y mesas redondas durante los días 11, 12 y 13 de noviembre en la Fundación Pablo VI, en Madrid, se intentará dar respuesta.





Centenario del nacimiento de Luigi Giussani,

Un año especial este 2022 para Comunión y Liberación, ya que se conmemora el centenario del nacimiento de Luigi Giussani, quien "tuvo la audacia" de proclamar de palabra y obra que “la única condición para ser siempre y verdaderamente religiosos es vivir intensamente lo real”. “Estas palabras fueron llamativas cuando se publicaron y lo son todavía hoy en una sociedad en la que parece que la realidad es simplemente un fondo decorativo o algo de lo que tenemos que escapar y que, además, parece haber abandonado por completo la misma idea de religiosidad”, sostienen.

De esta forma, tras una pandemia global que aún da sus últimos coletazos y que ha dejado consecuencias “catastróficas”, especialmente en la salud mental de los jóvenes, y sin dejar de mirar de frente la dramática guerra de Ucrania, “en EncuentroMadrid 2022 queremos aceptar la propuesta de Giussani y vivir apasionadamente la realidad. Vivir apasionadamente significa entender la vida como una aventura. Necesitamos con urgencia reconocer que, antes de que nosotros tomemos la iniciativa en busca de la comodidad, el bienestar o el placer, las cosas ya son, están y tienen mucho que decirnos”. Si no se descubre esto —señalaba Giussani— “el corazón no se mueve, la libertad no se mueve, todo es apariencia y no satisface, no se sostiene”.





Abierto a todos

EncuentroMadrid es, desde sus orígenes, un evento popular abierto a todos y cuyo “corazón” son los cientos de voluntarios de todas las edades y condiciones sociales que colaboran gratuitamente durante todo el año en su construcción. Por él volverán a pasar este 2022 numerosas personalidades del mundo de la cultura, la economía, la música, la política y la religión.